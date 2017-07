Spectacles à Oran : De grands noms de la chanson rai

Une série de spectacles artistiques réunissant de grands noms de la chanson algérienne et arabe a été concoctée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) pour la saison estivale à Oran, a-t-on appris de la direction de communication et de marketing de l’Office. Khaled, Mami, Assi Hilani, Dallal Abou Amna ainsi que Algerino, Humam, Nej, Rohff, les jaristes, Houria Aichi, Cheb Mourad et Hbib Himoun seront au programme de ces spectacles qui auront lieu en soirée, du 9 au 17 juillet courant, au théâtre de verdure Hasni Chekroun, indique-t-on de même source. La soirée d’ouverture sera animée dimanche par la star du raï Khaled et celle de la clôture sera donnée par Mami, qui revient sur la scène artistique après une absence remarquée.(APS)