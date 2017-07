Kharjet Sidi Rached : Impressionnant défilé au rythme des aissaoua

Un impressionnant défilé conjuguant chants et danses aissaoua a marqué l’ouverture de la 10 ème édition de la manifestation culturelle ‘‘Kharjet Sidi Rached’’, organisée à Constantine dans le cadre des festivités de célébration du 55ème anniversaire de l’indépendance. Le défilé qui a pris le départ depuis le stade Benabdelmalek Ramdanejusqu’à la place des martyrs au centre-ville, en passant par l’avenue Kennedy et Chahid Larbi Benmhidi, a vu l’adhésion’ spontanée’’ de plusieurs dizaines de citoyens ‘‘séduits’’ par les rythmes entrainants de cette musique ancestrale chère aux constantinois. Des troupes et associations versées dans la ‘‘culture aissaoua’’ de Constantine, de plusieurs wilayas d’Algérie et de pays arabes ont animé ce défilé de fête, dont l’organisation a été concoctée dans le cadre du programme d’animation de l’anniversaire de l’indépendance nationale. Des effigies représentant le décor typique des Zaouias Aissaouia et Hansaliya de Constantine ont été soigneusement façonnées et présentées le long de ce défilé en couleurs auquel ont assistés les autorités locales. Cette manifestation culturelle, devant se poursuivre jusqu’à vendredi prochain, verra la participation de 45 associations et troupes de Aissaouia de Constantine, d’une dizaine de troupes nationales versées dans ce même style musical en plus de troupes venues de Tunisie et d’Egypte, a souligné le commissaire du festival, M. Mohamed Salah Bahaz. Les festivités de la 10ème édition du festival ‘‘Kharjet Sidi Rached’’ qui se déroulera au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, seront étendues aux différentes structures culturelles des douze communes de la wilaya pour permettre au maximum de citoyens d’assister à cette manifestation à caractère spirituel également, a souligné le même responsable. L’ouverture de ce festival a été également marquée par l’organisation d’une cérémonie en l’honneur de la famille révolutionnaire, des victimes du terrorisme et d’éléments de la garde communale, en plus de festivités culturelles et sportives organisées en plein air au centre-ville de Constantine. Un gala animé par Zineddine Bouchaâla a été également prévu à l’ouverture de cette manifestation, marquée par un engouement populaire particulier. (APS)