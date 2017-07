Animé par la troupe Ziri et la chorale de la Garde Républicaine : Somptueux récital de chants patriotiques

Le centre culture Aissa-Messaoudi de la radio algérienne s’est mis sur son trente et un mardi soir, pour célébrer le 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse à travers un concert des plus somptueux assuré par la troupe "Ziri" et la chorale de la Garde Républicaine.

Les deux formations musicales ont fait sensation sur scène en interprétant un récital empreint de chants patriotiques, en hommage au glorieux sacrifice du peuple algérien dans sa lutte contre l’ordre colonial, et ce en interprétant un florilège de tubes très connus. Sous la baguette du maestro Hakim Lemdani, la troupe Ziri a assuré un spectacle de grand jour avec une parfaite maîtrise instrumentale et une interprétation très réussie avec notamment la contribution des choristes de la Garde Républicaine.

Le public nombreux a répété en chœur ces chants qu’il connait du moment où nous avons tous été bercés par ces chants à notre enfance et pendant les différents paliers scolaires. Glorifiant la résistance de la jeunesse et sa créativité et le combat des algériens pour le recouvrement de la souveraineté nationale, les artistes ont interprété un florilège de chansons célèbres, à l’exemple de « Ya chahid el watan », une composition de Lamine Bechichi sur un texte de Mahmoud Abou El Wafaa, ainsi que "Djazairouna", composée par Mohamed Rebai sur un texte de Mohamed Chebouki. Les membres de la chorale Ziri, anciennement appelée «Eben», ont interprété également des classiques tirés de la musique algérienne notamment «A Yemma azizen», célèbre chanson de Farid Ali, composée par Mustapha Sahnoune, et «Hamdoulilah mabkach istiamar fi bladna» du maître de la chanson chaâbi El Hadj M'hamed El Anka. Et pour marquer ce 55e anniversaire de l’indépendance, l’orchestre Ziri est parvenu à interpréter un des textes de l’auteur de l’hymne national, chantre de la Révolution algérienne, Moufdi Zakaria, tiré de son recueil de poèmes sur la Révolution (1954-1962). Alternant chants patriotiques et pièces universelles puisées dans plusieurs registres musicaux, la formation composée d’une quarantaine de choristes et musiciens ont interprété « Malaïka » en hommage à la chanteuse sud-africaine Mariam Makeba, connue pour son tube «Ana hourra fi Djazair» (Je suis libre en Algérie) et à l’artiste capverdienne Cesaria Evora, à travers une de ses célèbres chansons : «Sodade». La chorale a également a ressuscité à travers «Le temps des cerises», une composition signée Antoine Renard, les militants anticolonialistes dont Henri Maillot, Maurice Audin et Pierre Chaulet qui étaient engagés aux côtés du Front de libération nationale (FLN). Un hommage a été également rendu au leader de la révolution cubaine Fidel Catsro qui avait soutenu la lutte pour l‘indépendance de l’Algérie.

Kader Bentounès