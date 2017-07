L'orchestre symphonique national à l’Opéra d’Alger : un spectacle à couper le souffle

Un concert symphonique grandeur nature a été offert par le maestro Amine Kouider et son orchestre, mardi dernier, et ce à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Baptisé «la Symphonie de l’espoir», ce spectacle inouï a été ponctué par la participation de la Garde Républicaine Algérienne qui s’est distinguée dans la foulée par le truchement de son orchestre «El Mezwed».

En effet, les hôtes de l’opéra d’Alger retiendront un très beau souvenir fait de couleurs, de lumière et d'émotion. A l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, sous le haut patronage du ministère de la Culture, la vaste salle a brillé de mille feux. Comme à l’accoutumée, avec près de 85 instrumentistes de l'OSN et 65 vocalistes de l'Ensemble de la Chorale polyphonique d'Alger, dirigé par le virtuose maestro Amine Kouider, et comme il sait bien le faire, l’OSN a déployé avec ses musiciens tout son talent dans l’interprétation de circonstance, riche et variée du répertoire choisi, le temps d’une soirée féérique, la musique classique universelle et celle du patrimoine algérien pour en faire une fresque à différents tableaux, où les arts visuels notamment la danse ont renforcé un spectacle, dédié à la créativité. Le programme de la soirée a été marqué par un choix judicieux de pièces qui ont imprimé l’atmosphère de solennité et de grandeur, à l’image de l’événement national célébré avec faste et beaucoup de conviction. Ce spectacle artistique organisé par l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïeh, sous l’égide du ministère de la culture, et qui s’est déroulé sous la présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Noreddine Bedoui, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que des représentants diplomatiques accrédités en Algérie, avait de quoi réveiller la sensibilité et susciter chez les spectateurs de l’émotion.

Pour entamer son spectacle, Amine Kouider, dont la présentation n'est plus à faire, quant à son sérieux, son talent et son goût artistique prononcé, a choisi un morceau de L.V. Beethoven Egmont, le Boléro de M. Ravel. puis une belle suite algérienne de R. Gadjiev qui a réjoui le public de l’Opéra qui s'est vite animé aux sons des musiques des différentes régions du pays. Puis, d'un coup de baguette magique, l'ensemble de cornemuse du Haras El Djoumhouri, avec sa belle tenue aux couleurs nationales, a fait son apparition derrière les présents, et a subjugué l'assistance par une musique représentant l'air de chants traditionnels, variés, en faisant le tour de la scène sous un tonnerre d'applaudissements par ses percussions issues des musiques populaires et contemporaines des différentes régions du pays qu'il exhibe lors des différentes manifestations nationales et culturelles à l'intérieur du pays et à l'étranger.

La troupe a exécuté, durant plus d’un quart d'heure, un répertoire de musique traditionnelle reflétant particulièrement les régions connues par cet art séculaire, tel que « Nomade », « Foursane », «Yahia Ouled Bladi», «Lhoua Ou Drara» et «Onde Long Song». Après cela, ce fut au tour de la chorale du Haras et de la troupe polyphonique d'interpréter, en chœur et avec cœur, des morceaux de chants patriotiques, à vous donner la chair de poule. Min djibalina, Ikhwani la tansou ech-chouhada, ya chahid el watan et d'autres refrains symboles qui rappellent et font défiler en mémoire, en pensées et en images, tant et tant de souvenirs heureux et tragiques, doux et amers, d'une liberté et d'une indépendance acquises grâce au sang de nos glorieux martyrs et au sacrifice de nos braves moudjahidine qui souhaiteraient, aujourd'hui, voir cette jeunesse algérienne reprendre le flambeau, travailler et être dignes de ce pays si cher à nos cœurs.

Sihem Oubraham