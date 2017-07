Nâama : 120 km de lignes électriques

Quelques 120 km de lignes électriques ont été posées pour alimenter des zones rurales et différents projets de mise en valeur agricoles et pastorale dans la wilaya de Nâama durant la période allant de 2013 à 2017, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’énergie.

Cette opération de raccordement a ciblé 370 exploitations et périmètres agricoles et pastoraux dont leurs propriétaires remplissent les conditions requises, dont la possession d'actes de propriété du foncier agricole et le recours à des forages en exploitation, a-t-on souligné de même source.

Ce résultat a été rendu possible, a-t-on indiqué, grâce à la réalisation de deux grands transformateurs de moyenne tension, l’un à Abdelmoula (Nord ouest de la wilaya) et le deuxième à Nâama.

Par ailleurs, un autre projet est en cours de réalisation pour raccorder d'autres exploitations au réseau d'électricité. Sur 100 km de lignes prévus 24 ont été déjà posés,a-t-on ajouté.

Quelque 194 zones rurales englobant 1.263 exploitations et périmètres de mise en valeur agricole sont recensées par les services agricoles de la wilaya.

Ces exploitations agricoles bénéficieront d’un nouveau programme en cours d’examen visant la pose de 200 km de lignes d'électrification rurale. (APS)