Sétif : les jalons de la liberté

Plus d’un demi siècle après, cette date historique du 5 Juillet, expression forte de notre souveraineté et de notre liberté, n’est pas sans susciter parmi toutes les générations qui se sont succédées, un sentiment de fierté tout à l’honneur de ceux là qui se sont sacrifié pour l’indépendance de notre pays et d’une nation qui a su depuis relever bien des défis et occuper aujourd’hui une place respectée dans le concert des nations.

Cinquante-cinq années se sont en effet depuis, écoulées incarnant aussi une étape glorieuse de notre jeunesse et ancrant dans cette marché du progrès, partout dans les zones même les plus reculées la volonté et la détermination d’un peuple libéré par la glorieuse révolution de Novembre qui fut le juste couronnement d’une lutte sans merci livrée durant 130 ans au colonialisme français par des Algériennes et des Algériens jaloux de leur patrie. A Sétif comme partout ailleurs à travers le pays, ce 55e anniversaire de la fête de l’indépendance est marquée une fois encore par la mise en œuvre de programmes aussi riches que variés qui s’étalent sur trois jours et constitueront les moments forts de l’attachement des populations à ces constantes et valeurs qui ont forgé leur unité depuis des lustres.

Autant de programmes qui seront aussi, des indicateurs qui ne trompent pas de cette dynamique de développement dont les effets se font ressentir aujourd’hui dans les coins les plus reculés et attestent ainsi des avancées qui sont enregistrés dans tous les secteurs, dans les villes et les campagnes, contribuant ainsi à fixer les populations et améliorer le quotidien du citoyen.

Comment sinon interpréter cette marche du progrès, dans une wilaya ou le taux de couverture en gaz naturel est venu raser les dernières séquelles du colonialisme pour atteindre aujourd’hui prés de 95 %, défiant ainsi monts et montagnes pour aller ancrer cette source d’énergie , là ou personne ne l’aurait imaginé. Des avancées doublement consolidés par les programmes initiés par le Président de la République ces dernières années et qui font aussi aujourd’hui que l’électricité avec plus de 98 % de couverture a permis d’illuminer l’espoir de ces populations rurales .

Des avancées qui se traduisent aussi par toutes ces réalisations qui passent par la réalisation de milliers de logements et un portefeuille de plus de 94.000 logements aujourd’hui et qui n’est pas sans consacrer une part privilégiée au logement public locatif et au logement rural pour ne citer que ces deux segments dans une wilaya ou l’infrastructure de base, la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, le transport ont gagné beaucoup de terrain. Dans cette vaste wilaya du pays qui compte aujourd’hui le plus grand nombre d’établissements scolaires du pays, les deux structures de l’enseignement secondaire existantes au lendemain de l’indépendance laissent place aujourd’hui à 93 lycées implantés dans chacune des 60 communes et permettant ainsi à des dizaines de milliers d’élèves des zones rurales, notamment les filles que les parents ne laissaient passer le cap du moyen dans le meilleur des cas, d’aller à la conquête du baccalauréat et partant, des deux grandes universités qui accueillent aujourd’hui plus de 54 000 étudiants.

«C’est un rêve qui a vu le jour au lendemain de l’Indépendance, le 5 Juillet qui restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui ont vécu les affres du colonialisme. Ceux qui ont vécu dans la pauvreté pour ne pas dire la misère imposée par l’occupant français ne peuvent pas imaginer la dimension d’une telle date et l’impact de joie immense et de fierté qu’elle continue de produire en nous.

Nous étions tous dans la rue à fêter cet événement, des you you fusaient de partout, on courrait dans tous les sens, brandissant l’emblème national, heureux de disposer enfin de notre liberté spoliée par l’occupant et de notre souveraineté. C’est des moments que je ne suis pas prêts d’oublier, c’est une date que nous célébrons dans la fierté et la dignité, forts de tous ces acquis et de toutes ces réalisations» nous lance hadj Amor du haut de ses 80 ans, toute mémoire se souvenant encore en dépit du poids de l’âge.

Dans le sillage de toutes ces générations qui se sont succédé depuis, les moins âgés, des jeunes pour lesquels de nombreuses infrastructures ont vu le jour depuis des stades, des maisons et des auberges de jeunes, des piscines, des complexes de proximité mais aussi des universités ne sont pas sans exprimer ce même motif de fierté : «J’étais encore jeune et je n’ai donc pas assisté à ces bains de foule, mais en qu’Algérien et fier de l’être qui n’ont pas de pays de rechange, je ne peux qu’être fier de cette glorieuse révolution de nos aînés, ceux là m’a-t-on souvent dit qui se sont sacrifié à la fleur de leur jeunesse pour nous donner cette indépendance et cette liberté. Je crois que nous avons tous à charge de nous inspirer des actes et des réalisations de nos aînés, ces femmes et ces hommes qui se sont sacrifiés pour qu’un 5 Juillet naisse et nous permette de prendre en main notre destin pour la construction d’une grande nation. Le 5 Juillet doit être aussi l’unité consolidée de notre peuple quelque soit les difficultés que nous ressentons et les différences qui animent nos idées. C’est également une date anniversaire qui nous impose d’écrire pour les jeunes d’aujourd’hui et les générations à venir, l’histoire glorieuse de notre peuple» poursuit Abdelhakim universitaire de son état.

Au moment ou un imposant programme caractérise une fois encore la célébration de la fête de l’indépendance, la wilaya de Sétif et tout le potentiel juvénile qu’elle recèle, ne vit qu’au rythme d’un grand événement sportif qu’est la finale de la coupe d’Algérie par huit fois remportée par le club sétifien de l’Entente.

Un événement qui donne à la célébration de ce 55e anniversaire et confère à la cité de Ain Fouara cette joie intense qu’elle a plus d’une fois vécue au fur et à mesure que ses nuits blanches toutes d’ambiance des grands jours se sont succédé pour accueillir 26 grands titres nationaux et internationaux : «A Sétif, la célébration du 5 Juillet passe cette année aussi par ces moments forts qui donnent indéniablement à cette date historique, sa juste dimension parmi les milliers de jeunes qui feront pour mettre en symbiose le sacrifice de leurs ainés et l’attachement de cette jeunesse aux idéaux d’une Algérie forte et unie», souligne Hassen Hamar le président de l’Entente.

F. Zoghbi