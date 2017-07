Sidi Bel-Abbès : La preuve par le développement

Un programme varié et riche est élaboré pour la commémoration de la fête de l’Indépendance, qui pourrait aussi constituer, au-delà naturellement de l’hommage à rendre à nos glorieux martyrs, une halte pour évaluer un parcours et mesurer l’effort du développement national. La cité de la Mekerra ne peut échapper à la règle ou à la tradition, pour s’inscrire systématiquement dans cette logique et compter les nombreuses et multiples réalisations ou infrastructures qu’elle a réceptionnées.

Des réalisations ayant participé grandement à sa mutation pour valoriser sa position géographique car un véritable carrefour de transit de l’Ouest du pays et jeter les fondements de son développement durable. Curieusement d’ailleurs, elle réceptionne en ce mois son moyen de transport moderne qui est le tramway pour la modernisation de sa gestion urbaine… Des essais se sont multipliés ces derniers jours sous le regard admiratif d’une population attentive à une évolution et reconnaissante des efforts de l’Etat. Cinquante-cinq ans se sont écoulés et cette ville, érigée en chef-lieu de wilaya en 1974, a pris des proportions vertigineuses parfois au gré de programmes consistants d’investissement pour devenir même un pole universitaire par excellence. Elle n’est plus cette paisible agglomération fonctionnant avec quelques établissements de service public de l’ère coloniale. Le coup d’envoi était donné à la suite de sa promotion au rang de wilaya avec l’initiation de projets industriels tels l’ENIE et l’EN PMA et la création du centre universitaire en 1978. Avec à peine 200 étudiants à son inauguration, ce dernier s’est également métamorphosé pour arracher le statut d’université avec deux pôles même totalisant une effectif de l’ordre de 35.000 étudiants. Un pole électronique également âpres la restructuration et la relance de l’ENIE forte de son unité d’intégration électronique, de son unité photovoltaïque et des ses laboratoires de recherche et de maintenance.

Devant cet essor socio-éducatif et economique, des dizaines de milliers de logements ont été construits, soit de nouvelles zones urbaines créées élargissant par là un tissu urbain et donnant de la dimension à cette cité perpétuellement en expansion, en reconfiguration et en mouvement surtout. En mouvement de par ces grands projets structurant initiés attribuant de la prestance et de la hauteur à une wilaya appelée à influer sur le cours des événements et de la vie économique. Un passage de l’autoroute sur plus de 70 km, une extension des lignes de chemins de fer pour mener aux zones des hauts plateaux et du grand Sud, un barrage ecreteur pour la protection des agglomérations contre les inondations provoquées par les crues cycliques de l’Oued Mekkerra, un renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable, une mobilisation des ressources hydriques pour l’alimentation des populations et autres, bref une panoplie de conséquents investissements ayant participé à l’instauration d’une infrastructure de base incitatrice à la croissance.



La vitesse de croisière des quatre dernières années



De l’avis du commun des citoyens, la vitesse de croisière a été atteinte durant ces quatre dernières années grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle approche reposant sur la valorisation de ces investissements et l’exploitation rationnelle des potentialités locales existantes. Une approche aussi veillant à la modernisation du chef-lieu à la faveur d’un programme s’articulant autour de 8 axes (Aménagement urbain, électricité, transport, environnement…). Une approche enfin impliquant un mouvement associatif plus que jamais à l’écoute des changements et du développement de son environnement.

C’est la période la plus riche en inaugurations d’imposantes infrastructures socio-éducatives, culturelles et sportives à travers la mise en service de deux hôpitaux respectivement à Tabia et à Ras El Ma, un centre régional anti-cancer, deux centres régionaux sportifs, une maison de culture sans compter par moins de 50.000 logements toutes formules confondus livrés et les diverses formes d’aménagement urbain entreprises au niveau du chef-lieu. Cette tendance à l’équipement et à la modernisation a été soutenue par des actions d’électrification rurale et de branchement en gaz naturel de l’ensemble des communes puisque le taux de raccordement avoisine actuellement les 100 % … Nombreuses sont assurément les faits et les transformations qui singularisent cette wilaya aujourd’hui, d’un été de juillet 62, où la population locale, à l’instar du reste du pays, célébrait dans la joie certes la fin d’une oppression coloniale mais s’interrogeait dans le fond sur son sort au vu du manque de moyens et de la précarité prévalant. Le défi a été relevé en dépit de toutes les difficultés du jour. Deux ou trois lycées et quelques écoles existaient seulement, Sidi-Bel-Abbès est désormais une ville universitaire excellant au plan continental dans le domaine de la recherche et berceau de la haute technologie de pointe qui est l’électronique. Elle s’est modernisée comme pour être au même diapason d’une mutation nationale et en prise avec un progrès dans le monde. Elle a été mise sur rails. « Petit Paris » au regard des spacieuses artères et avenues ou de ses espaces verts jalousement préservés, le qualificatif attribué jadis se trouve dépassé pour être remplacé tout bonnement par le Grand Sidi-Bel-Abbès. Le grand Bel-Abbès par ses imposantes infrastructures et la modernisation du son tissu urbain. Le grand Sidi-Bel-Abbès par ses martyrs à travers le chef de l’organisation urbaine de l’ALN, le chahid Boumelik, de ses hommes politiques tels les regrettés Mohamed Tayebi Larbi et Mohamed Amir Benaissa et ses écrivains et artistes à savoir Djillali Liabes, Saim El Hadj, de ses poètes populaires Mostefa Ben brahim et Ben Harrath et Ould Ezzine. En clair, une grandeur par les richesses des ressources humaines et naturelles…

A. Bellaha