Commentaire : Diplomatie en ligne continue

«Notre action diplomatique a pour objectifs la défense de l’intérêt national et la promotion des intérêts mutuels, ainsi que la consécration des vertus du dialogue et de la coopération. L’Algérie œuvre, en outre, à la diversification de partenariats stratégiques avec des pays importants, et à l’activation des différents mécanismes de coopération aux plans bilatéral et multilatéral, sachant que la coopération internationale revêt un caractère prioritaire pour la prise en charge des défis de toutes natures qui assaillent l’Humanité», a rappelé, en 2015, l’ancien ministre d’État, ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie, célébrée chaque 8 octobre. Si d’aucuns se demandent encore quelles missions étaient assignées à notre appareil diplomatique, ils sont ainsi renseignés. En effet, si d’autres se plaisent à rappeler, légitimement au demeurant, «les épopées glorieuses de la diplomatie algérienne pendant la période de construction et d’édification de l’après-indépendance, marquée notamment par les grands rassemblements de solidarité et d’unité d’action que l’Algérie a abrités, pour l’Afrique comme pour le monde arabe, pour les pays en développement, comme pour les pays producteurs de pétrole, pour les pays non-alignés, ainsi que pour les mouvements de libération du Tiers-Monde, de Palestine et d’Afrique tout particulièrement, et des mouvements démocratiques de pays européens et latino-américains», il n’en reste pas moins vrai que parce que ce monde auquel nous appartenons n’a eu de cesse d’évoluer, l’Algérie a eu aussi à «réadapter» sa diplomatie, sans pour autant renier ses principes fondateurs qui en font sa marque de fabrique. Valeurs et principes immuables, qui sont du reste inscrits dans sa Constitution et se vérifient dans ses prises de position comme dans ses actions. Ainsi, l’Algérie a toujours refusé de se transformer en un simple gendarme chargé d’exécuter les directives politiques et militaires des États occidentaux, engageant, pour ce faire, son armée en dehors de ses frontières, quel qu’en soit le prix à payer. Il est, à ce titre, utile de rappeler cette expression de feu Houari Boumediène qui a eu à déclarer que «l’Algérie pratique une diplomatie à l’image de son peuple, fier, incommode, rebelle et ne se plie pas (ne courbe pas l’échine, ndlr)». Ainsi, «dans un monde en mutation rapide où de nouvelles menaces, de nouvelles incertitudes et de nouveaux enjeux mettent en évidence avec acuité les exigences de professionnalisme et de créativité, ainsi que de capacités d’anticipation portées par une vision lucide des défis et des opportunités», l’Algérie a su préserver et renforcer son statut «d’acteur clé», grâce à la qualité et à la variété de ses contributions. Car si, par le passé, l’Algérie a brillé dans le règlement du différend irako-iranien, et que sa diplomatie a dénoué la crise des otages américains détenus à Téhéran, a réussi à faire taire les armes entre l’Éthiopie et l’Érythrée, il faut aussi rappeler qu’elle a, en 2015, réconcilié les factions maliennes, contribué à l’accord sur le nucléaire iranien et qu’elle poursuit ses efforts inlassables pour permettre aux parties libyennes de mettre un terme au conflit qui a plongé la Libye dans le chaos. Toutes ces missions, dont certaines menées à leur terme, ne sont en fait qu’un échantillon de ce qu’a réalisé la diplomatie algérienne. Aujourd’hui, n’en déplaise à ceux qui ont souhaité voir l’Algérie sombrer dans l’instabilité ou la voir devenir aphone, notre pays est une nation qui compte sur la scène internationale. Pour ceux qui y ont contribué, l’explication est que «cette influence qui se fonde sur des facteurs moraux est renforcée par le fait que l’Algérie dispose de multiples atouts», dont «une localisation géostratégique centrale en tant que plus grand espace territorial d’Afrique, du Maghreb, de Méditerranée et du monde arabe». C’est pourquoi, aujourd’hui comme hier, l’Algérie est, pour de nombreux pays et organisations internationales et régionales, «un partenaire clé et un acteur incontournable dans les dynamiques régionales et internationales». L'histoire de la médiation algérienne dans la résolution des conflits internationaux sera enseignée dans les universités américaines, dans le cadre d'un nouveau cursus, dont la mise en place est prévue en 2017. Quel autre meilleur hommage peut espérer une diplomatie ? Reste à la nouvelle génération de diplomates qui a rejoint, ces dernières années, les AE, de reprendre le flambeau et de faire que dans les années à venir, leur bilan soit aussi prestigieux que celui laissé par leurs aînés, à l’occasion de ce 55e anniversaire de l’indépendance du pays.

Nadia Kerraz