Forum de la mémoire, Militantes d’origine européenne : Algériennes de cœur

La glorieuse Révolution de Novembre n’a pas été seulement l’affaire des hommes. La participation de la femme a été d’un apport considérable. Sans la femme algérienne et les militantes d’origine européenne, la lutte armée n’aurait pas eu la même portée. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, sur ces Algériennes de cœur, dont certaines sont tombées au champ d’honneur.

On les appelle les «justes de la guerre d’Algérie». Des hommes et des femmes ont embrassé la cause algérienne, défié le pouvoir colonial et rompu, pour certains, les liens avec leur famille. Pourtant, ils restent, en grande partie, méconnus des Algériens. C’est pourquoi les participants au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid ont été unanimes à appeler à la baptisation de rues aux noms de ces Algériens de cœur, qui se sont sacrifiés pour l’Algérie. Il faut dire qu’hormis Maurice Audin, une placette d’Alger-Centre qui porte son nom, et une grande artère de Constantine baptisée au nom de Raymonde Peshard, en 1963, les autres sont les oubliés de l’histoire. Pourtant, grands ont été leurs sacrifices pour une cause juste. Leur engagement aux côtés des Algériens contre le système colonial a démontré que leurs choix et leurs positions étaient irrévocables, tant il s’agissait de lutter contre le colonialisme et ses injustices.

La conférence historique dédiée au rôle de la femme dans la libération du pays du joug colonial a été une occasion, pour maître Fatma Zohra Benbraham, chercheur en histoire, de revenir, d’une manière significative, sur la participation des Algériennes, pour se remémorer les valeurs et la place de celles-ci dans la société algérienne de l’époque et sous le joug colonial. Toutes les tentatives de dépersonnalisation, dit-elle, n’ont pu atteindre leurs objectifs, car la femme algérienne s’est toujours soustraite du regard mécréant de l’Européen, et le voile la distinguait par sa pudeur qui fut le symbole de son identité. La femme algérienne a mené la plus grande bataille contre la cinquième puissance mondiale.

La conférencière s’est demandé si elle était restée à l’écart, la Révolution algérienne aurait-elle connu tant de succès ? En évoquant les soutiens de l’Algérie, elle dit qu’elle n’aimait pas le qualificatif d’amis de la Révolution, pour la simple raison qu’il s’agit de militants qui se sont investis corps et âme. À l’image de l’avocate Nicole Dreyfus, qui avait défendu les moudjahidine, car elle croyait en la justesse de leur combat. La conférence a été marquée par des témoignages sur les convictions de ces militants d’origine européenne de confession chrétienne ou juive. Relevant les sacrifices de ceux qui portaient l’Algérie dans leur cœur, ils ont été unanimes à dire que se sont des Algériens à part entière. Pour Tahar El-Hocine, ces Françaises et autres Européennes doivent être considérées comme des Algériennes à part entière, car elles ont payé le même tribut que celui du peuple algérien. Les noms de ces militantes convaincues de la justesse de la cause de libération nationale, il les connaît sur le bout des doigts.

Claudine Chaulet, Jacqueline Guerroudj, Danielle Mine, Evelyne Safir Lavalette, Reine Raffini, Denise Duvallet, Jocelyne Chatain, Reine Raffini , Madelaine Chaumat , et tant d’autres qui méritent tous les égards et tous les honneurs. Pour sa part, Abdelmadjid Azzi, officier de l’ALN et moudjahid de la Wilaya III, a mis en exergue le rôle joué par les femmes algériennes et européennes durant la guerre de Libération nationale. Il se rappelle encore, cette paysanne qui l’avait retrouvé blessé, après un accrochage avec l’ennemi, et qui l’avait porté sur son dos, pour le protéger du ratissage des militaires français. Il a aussi évoqué Raymonde Peschard, que les femmes appelaient Taous, qui soignait les blessés algériens dans les maquis aux côtés de Nafissa Hamoud, ainsi que Danielle Mine (Djamila Amrane), lesquelles, a-t-il poursuivi, se réclamaient algérienne à part entière.

Elles se sont élevées contre le système colonial, alors qu’elles n’étaient pas concernées par le code de l’indigénat qui offrait des privilèges aux seuls Européens. Raymonde Peschard a été froidement abattue par l’armée française lorsqu’elle s’est opposée à la suite de l’assassinat par ces derniers d’un médecin algérien dans le maquis. Pour Mme Akila Ouared, moudjahida de la Wilaya VII au sein de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), ces femmes doivent être considérées comme des Algériennes à part entière. Celles qui ont adhéré à la cause nationale ne doivent plus être considérées comme seulement des amies de l’Algérie. «L’amitié ne conduit pas forcément à prendre les armes», a-t-elle souligné. Il n’y a pas un sacrifice plus grand que celui de donner sa vie, au moment où ces martyres étaient qualifiées par les tribunaux militaires français de traîtres.

