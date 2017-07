Algérie -Mauritanie : Convergence de vues

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a relevé hier à Addis-Abeba, «une convergence de vues entre l’Algérie la Mauritanie dans tous les domaines de coopération». Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, M. Tebboune a relevé l’existence d’«une convergence de vue entre l’Algérie et la Mauritanie dans tous les domaines de coopération, notamment sécuritaire et économique». «Nous (Algérie et Mauritanie) vivons en symbiose et nous continuerons à le faire», a ajouté le Premier ministre. L’entretien a porté également sur l’état de la coopération entre les deux pays et les voies et moyens de leur renforcement et de leur diversification. La situation qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne a également été abordée notamment les défis sécuritaires auxquels fait face la région, et la multiplication des activités terroristes, de crime organisé et de trafic de drogue. A ce titre, l’importance du renforcement de la coordination entre les pays de la région a été relevée, en vue de faire converger tous les efforts vers les objectifs de restauration de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Lors de l’entretien, le président mauritanien a chargé M. Tebboune de transmettre «un message d’amitié et d’estime» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



M. Messahel s’entretient avec son homologue malien…



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu hier à Addis-Abeba avec son homologue malien Abdoulaye Diop, avec lequel il a examiné l’état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de leur renforcement.

L’entretien a, également, porté sur la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger, ainsi que les résultats du Sommet du G5-Sahel, tenu à Bamako dimanche dernier. Lors de cette rencontre, les deux ministres sont convenus de réunir à Alger, avant la fin de ce mois de juillet, le Comité bilatéral stratégique en vue de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays.



... et son homologue français



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu hier un entretien téléphonique avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, a-t-on appris de source diplomatique à Addis-Abeba.

L'entretien s’inscrit dans le cadre de «la concertation régulière entre les deux pays, conformément aux instructions et orientations données par les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron», a-t-on ajouté. L'entretien a porté, notamment, sur «les résultats du Sommet du G5-Sahel, tenu à Bamako le 2 juillet 2017 et sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger», a précisé la même source. (APS)