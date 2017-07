Rapport de Sassou Nguesso sur la Libye : Parler d’une même voix

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) discutaient hier de la situation en Libye en examinant notamment le Rapport du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

A propos de la Libye, une réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye, présidé par M. Sassou Nguesso, a été tenue en marge des travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA préparatoire du 29e sommet de l’organisation panafricaine avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui a présidé la délégation algérienne lors de cette session qui a achevé ses travaux dimanche. Lors de cette réunion, M. Messahel a souligné la nécessité de parler d’une seule voix pour le règlement de la crise en Libye pour que les efforts convergent vers l’accompagnement des Libyens dans la résolution du conflit dans ce pays. Pour le chef de la diplomatie algérienne, il ne peut y avoir d’alternative à l’accord politique qui est devenue une base pour toute solution à la crise en Libye, notant que cet accord est ouvert à toute révision si c’est la volonté de la Libye. La position de l’Algérie ainsi que celle des pays membres du Comité de Haut niveau sur la Libye favorise la solution politique, basée sur le dialogue, la réconciliation et la non-ingérence dans les affaires internes de la Libye, a-t-il dit, appelant à accélérer le renforcement des institutions politiques et économiques libyens. (APS)