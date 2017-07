Sommet de l’UA, Défis du continent : trouver des solutions viables et durables

Deux Algériens ont été nommés par les chefs d’État au sein des instances de l’organisation.

L’Algérie primée pour ses efforts en matière de promotion des droits de la femme.



Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a quitté hier Addis-Abeba après avoir pris part, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la 29e session du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) qui s’est tenue lundi et hier dans la capitale éthiopienne. M. Tebboune, arrivé dimanche soir à Addis-Abeba, a eu d’intenses activités dans la capitale éthiopienne, où il a, notamment, présenté, lors du sommet de l’UA, un Mémorandum du Président Bouteflika, désigné par ses pairs, coordonnateur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique. Le Premier ministre a prononcé aussi une allocution sur le rôle de la jeunesse africaine dans le développement du continent, mettant ainsi en exergue les efforts de l’Algérie dans la promotion et la consolidation des droits et intérêts de cette tranche de la population. Il a aussi prononcé une allocution sur la réforme institutionnelle de l’UA, estimant que sa mise en œuvre «s’est avérée être un exercice complexe, jalonnée d’obstacles objectifs qui requièrent une prise en charge progressive et consensuelle», pour qu’en définitive l’Afrique, toute entière, sorte «renforcée» par ces réformes. La position de l’Algérie en faveur de la paix et la sécurité en Afrique a été, également, prise en considération par les dirigeants africains. Lors de ce 29e sommet, l’Algérie a été, pour la deuxième année consécutive, primée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA pour ses efforts en matière de promotion des droits de la femme, de son autonomisation et de son bien-être. M. Tebboune a indiqué que ce prix constitue pour l’Algérie une reconnaissance des performances qu'il continue de réaliser, sous la direction éclairée et déterminée du Président Bouteflika, en matière de promotion du bien-être de la femme et de son rôle dans les secteurs, politiques, économiques ou sociaux. Par ailleurs, deux Algériens ont été nommés par les chefs d’Etat et de gouvernement africains au sein des instances de l’organisation continentale suite à leur élection par le Conseil exécutif de l’UA à une écrasante majorité des voix exprimées.



Lutte contre le terrorisme : le sommet valide les sept axes prioritaires du Président



Le Mémorandum du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, a été adopté hier par les Chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) lors de leur 29e Conférence tenue les 3 et 4 juillet à Addis-Abeba. Le document intitulé «Mémorandum sur les perspectives de la prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique» a été présenté lundi, premier jour du sommet de l’UA, par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, représentant du Président Bouteflika aux travaux de cette conférence continentale tenue sur la thématique «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse».

Le Mémorandum du Président Bouteflika, désigné par ses homologues africains Coordonnateur de l'Afrique pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, le 14 mars 2017, se décline en 7 axes prioritaires tels que fixés respectivement par les instances compétentes de l’Union Africaine et par le Conseil de sécurité des Nations unies. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a soutenu, dans son allocution sur la présentation de ce Mémorandum, que la création par l’UA de la mission de Coordonnateur pour la prévention de l’extrémisme violent et pour la lutte contre le terrorisme «atteste de l’importance qu’accorde dorénavant notre continent à cette menace et à ses effets potentiellement dévastateurs en vies humaines innocentes et en destructions de biens, ressources et infrastructures dont l’Afrique a tant besoin». De fait, le phénomène du terrorisme «est devenu aujourd’hui une grave menace à la paix et la sécurité internationales. Aucun pays n’en est malheureusement à l’abri», a affirmé M. Tebboune, rappelant que «la carte des derniers attentats atteste de l’extension de son rayon d’action à toutes les régions du monde. Celle des victimes, des destructions et de la peur aussi».