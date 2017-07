Eclairage : à la pointe de la technologie

Projets d’envergure et importants contrats conclus avec des leaders mondiaux… l’industrie militaire algérienne se confirme comme un fer de lance de la production nationale. L’intérêt accordé à ce secteur ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des décennies, l’Algérie n’a pas lésiné sur les efforts et commence, doucement mais sûrement, à emprunter ce chemin de modernisation de l’ANP et de développement de son industrie militaire. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie militaire adoptée pour satisfaire les besoins de l’institution militaire dans tous les domaines. Engagée sur plusieurs fronts, l’armée nationale ne se contente pas uniquement des achats d’importants lots d’armes divers auprès de fournisseurs traditionnels et nouveaux. Plus grand budget avec plus de 13 milliards de dollars annuellement, le ministère de la Défense nationale a opté, depuis quelques années, pour une nouvelle politique. Celle qui vise à assurer un meilleur approvisionnement en équipement pour l’ANP, et d’autres corps de sécurité. Le résultat est là, palpable. De nombreux équipements ne sont plus importés et d’autres seront bientôt fabriqués localement. Un pari gagné. Pour cette industrie, le gouvernement compte passer en 2018 à l’exportation. Participant pour la 1re fois à la Foire de la production nationale, dans sa 25e édition, les représentants de la Défense nationale ont affirmé, unanimes, que le défi, quoique loin d’être une sinécure, est réalisable. En effet, l’armée, la gendarmerie, la police ainsi que d’autres corps constitués passent à une consommation made in Algeria grâce, en partie, au partenariat noué avec le célèbre constructeur allemand, Mercedes. Inaugurée en 2014, cette usine, fruit d’un investissement algéro-émirati-allemand, assure, déjà, la couverture des besoins de nombreuses institutions. Deux unités ont vu le jour. La première est implantée au siège de la société nationale des véhicules industriels (SNVI) où sont fabriqués les camions militaires de marque Mercedes-Zetros 2733 A, un véhicule tout-terrain servant au transport des troupes. Depuis son inauguration, l’entreprise a livré plus de 1.296 unités, toutes destinées au MDN. Mais pour gagner cette bataille de l’industrie militaire, l’Algérie mise sur le transfert technologique et la formation d’une main-d’œuvre nationale qualifiée. D’autres projets ont vu le jour. Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, le MDN veut s’engager également dans la fabrication locale d’hélicoptères. Annoncé en fin mai 2016, le projet de fabrication d’hélicoptères a pris forme en septembre de la même année, avec la signature d’un premier accord entre le MDN et le groupe de défense italien Leonardo-Finmeccanica (division hélicoptères, ex-Augusta Westland). Le ministère de tutelle affirmait que l’usine «sera un véritable laboratoire au service de la technologie de pointe dans le domaine aéronautique». Au programme de ses activités industrielles, le développement des domaines de haute technologie, de la mécanique de précision, de l’électronique et de l’optoélectronique, figure en première position. Et, dans cette optique, le marché africain serait sa première cible. Par ailleurs il convient de souligner que ce partenariat, et bien d’autres, démontre tout l’intérêt porté par le gouvernement à la redynamisation du secteur industriel qui est l’un des leviers clés sur lequel repose le défi de la diversification de l’économie.

Fouad Irnatene