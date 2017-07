Récupération des archives nationales : « Reprise des travaux des commissions mixtes en septembre »

« Les commissions mixtes algéro-françaises reprendront leurs travaux consacrés au dossier de la récupération des archives nationales en septembre prochain », a annoncé lundi dernier le ministre des Moudjahidine.

Dans une déclaration accordée en marge d’une conférence sur les atrocités coloniales françaises durant la guerre de Libération, organisée par le Centre national d’études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de l’indépendance, M. Tayeb Zitouni, a révélé que « d’autres dossiers en suspens devront être rouverts suite à l’élection du président français et à l’installation du nouveau gouvernement français ». « Les déclarations du président français, M. Emmanuel Macron, lors de sa visite en Algérie alors qu’il était candidat à l’élection présidentielle étaient « audacieuses » mais l’Algérie « attend du concret et la traduction de ses déclarations dans les faits », a affirmé M. Zitouni avant d’ajouter : « Nous sommes las des promesses faites depuis l’indépendance sans que rien de concret ne soit fait ». Mettant l’accent sur le fait que pour ce qui concerne la récupération des archives nationales, « les commissions mixtes se réuniront en septembre prochain », le ministre a également signalé qu’ « il sera aussi question des dossiers des indemnisations des victimes des explosions nucléaires dans le Sud, des disparus et de la récupération des crânes des martyrs de la résistance nationale qui se trouvent dans un musée parisien. Le ministère du Moudjahidine a tenu des rencontres consultatives avec le ministère des Affaires étrangères pour relancer ces dossiers », a-t-il souligné. Le ministre des Moudjahidine soutient que « les relations entre l’Algérie et la France sont largement tributaires du règlement des dossiers en suspens » et que « si elle aspire à des relations de confiance avec l’Algérie, la France doit régler ces dossiers », a-t-il affirmé.

Soraya G.