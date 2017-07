M. Tayeb Zitouni : « Renouveler le serment »

« Le 5 juillet de chaque année est une date ancrée dans la conscience collective car le prix de notre indépendance a été une lutte populaire de 132 années contre une violence coloniale systématisée, contre l’injustice, l’oppression et l’assassinat grâce à la résistance et au combat du peuple sanctionnés d’une victoire éclatante. Partant de là, nous devons renouveler aux chouhada et à tous les moudjahidine de la résistance populaire, du Mouvement national et de la guerre de libération le serment de fidélité à travers la transmission de leur message, la documentation de leur histoire et la défense de leur mémoire ». C’est là l’appel lancé par le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, à la veille de la célébration du 55e anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale.

Le ministre qui s’exprimait à l’occasion de l’ouverture des travaux d’une conférence organisée au Centre national des études et recherches sur le Mouvement national et le Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMNR 54) et placée sur le thème « 5 juillet 1832 - 5 juillet 1962 : de la violence coloniale systématisée au triomphe de la volonté du peuple », a également mis en relief le fait que « ces valeurs, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, les a consacrées dans la Constitution amendée qui stipule en son article 76 que l’Etat œuvre à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations ».

Rappelant que cette année, les festivités du 55e anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale seront organisées sous le slogan « Indépendance, Liberté, Stabilité et Construction », le ministre a affirmé que « c’est là une occasion pour dire la valeur du peuple algérien qui, hier, a fait sienne la Révolution et qui aujourd’hui s’enorgueillit de ses symboles ». Le ministère des Moudjahidine, relève Zitouni, accorde un intérêt «majeur» au patrimoine historique et culturel et à la préservation de l’histoire, inscrite au plan d’action du gouvernement qui concrétise le programme de Président de la République, à travers l’écriture de notre histoire nationale par des plumes algériennes, en proposant des moyens de sa promotion, selon des approches académiques modernes qui s’adaptent à l’évolution sur tous les plans. Lors de cette rencontre à caractère historique, plusieurs universitaires, dont des chercheurs, se sont exprimés sur « la violence morale et physique dans la stratégie de la guerre psychologique du colonialisme français ». Dans son intervention, le professeur Mahmoud Bousseta a expliqué que cette stratégie coloniale — qui a évolué dans le temps avec la résistance nationale puis le Mouvement national et enfin la guerre de libération — tendait, en dépit de la différence des moyens utilisés, à donner de la France l’image une puissance civilisatrice. Cette rencontre sera mise à profit pour l’annonce d’un concours national que compte lancer prochainement le ministère des Moudjahidine pour la sélection de la meilleure thèse universitaire sur l’histoire de l’Algérie. Enfin, la clôture de la rencontre a été marquée par une cérémonie de remise de prix et de récompenses au profit de nombre d’enseignants et de spécialistes en histoire ayant animé des conférences inscrites dans le cadre du colloque scientifique national organisé en début de l’année en cours. A noter, enfin, cette conférence organisée au CNERMNR 54 se voulait d’abord « un témoignage de fidélité à la mémoire des chouhada au service d’une page radieuse de notre histoire pour arracher la place qui sied à notre lutte pour une vie décente », comme souligné d’ailleurs par le ministre des Moudjahidine.

Soraya Guemmouri