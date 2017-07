Promotion d’officiers supérieurs : La reconnaissance par le mérite

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, hier au siège du ministère de la Défense nationale, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers supérieurs et des cadres du ministère de la Défense nationale.

Au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la promotion de généraux au grade de général-major et de colonels au grade de général, ainsi qu’à la remise de médailles à des cadres militaires et civils assimilés. Il convient de noter que lors de cette cérémonie, et pour la première fois au sein de l’Armée Nationale Populaire, une femme général est promue au grade de général-major.

Il s'agit de Boudouani Fatma qui avait été promue au rang de général en 2012. M. Gaïd Salah a prononcé une allocution, à cette occasion, à travers laquelle il a félicité, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, et en son nom personnel, l’ensemble des officiers promus et des cadres civils assimilés honorés par des médailles, affirmant que ces promotions et ces distinctions par des médailles, «viennent en reconnaissance de leurs efforts laborieux et leur persévérance dans l’édification et le raffermissement de nos Forces armées».

«J’ai l’honneur de présider officiellement aujourd’hui, au siège du ministère de la Défense nationale, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles. Une aimable occasion devenue une tradition ancrée au sein de notre institution militaire, à travers laquelle, nous avons veillé à ce que les cadres et personnels de l’Armée Nationale Populaire reçoivent ce qu’ils méritent en promotions dans les grades et en distinctions par des médailles, par reconnaissance de leurs travaux amplement accomplis et de leurs efforts et persévérance au service de leur Armée et de leur Patrie», a-t-il indiqué.

M. Gaïd Salah a dit saisir également cette occasion pour «transmettre les félicitations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, tout en vous exhortant de persévérer sur le chemin du travail laborieux et dévoué, en veillant fidèlement à accomplir vos missions et à assumer amplement vos responsabilités, par loyauté au serment de nos valeureux chouhada». Il a ajouté : «Votre récompense aujourd’hui, à l’instar d’autres promus et distingués au sein de l’ANP, est hautement méritée, en reconnaissance des efforts soutenus au service de l’édification de nos Forces armées sur des bases solides et des fondements constants», soulignant que «pour nous, la grande récompense sur le plan professionnel et militaire est que l’ANP, digne héritière de l’ALN, poursuit avec détermination, sa modernisation et son développement, dénotant de l’esprit et les principes patriotiques dont sont imprégnés ses éléments et leur attachement à leur peuple orgueilleux et à leur Patrie digne». M. Gaïd Salah a indiqué saisir également cette mémorable occasion, qui coïncide avec la commémoration par notre pays du 55e anniversaire de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, pour adresser à l’ensemble des personnels de l’ANP, ses vives félicitations et ses meilleurs vœux, tout en souhaitant «à l'ANP davantage de succès et de développement, et à notre patrie toute la sécurité et la stabilité». (APS)