Nouvelle ville de Sidi Abdallah : M. Cheurfa insiste sur la finalisation des travaux de VRD

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cheurfa, a insisté, lors d’une visite d’inspection effectuée hier à la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger), sur la nécessité de finaliser les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) des projets de logements pour poursuivre la distribution dans les meilleurs délais. Le ministre s’est enquis de l’état d’avancement des travaux des différents programmes de logements notamment au niveau des projets de réalisation de 1.200 unités de type Promotionnel public (LPP) et 4.680 logements de type location-vente (AADL) dont 3.200 unités seront distribuées ce mois de juillet à la nouvelle ville de Sidi Abdallah.