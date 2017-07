Nouvelle ville Ali Mendjeli : 259 familles relogées

C’est hier qu’à débuté la distribution d’un quota de 259 logements sociaux locatifs concernant des demandeurs issus de différents quartiers de la ville de Constantine, à l’image du Chalet des Pins, de la cité Khattabi, du lotissement El Berda, de la rue Tatache Belkacem (ex-rue Thiers), de Rahbet Souf, de Souika, des arcades romaines inférieures et de la cité Sarkina. Dans une déclaration à la radio locale, le wali de Constantine, Kamel Abbès, a indiqué que toutes les conditions étaient réunies pour que l’opération se passe dans de bonnes circonstances, et qu’en parallèle, il sera procédé aujourd’hui même à la démolition de 74 logements précaires libérés ce trouvant au niveau des trois premiers quartiers cités (50 au Chalet des Pins et à la cité Khattabi, et le reste à El Berda). Dans la foulée, M. Abbès avait également rappelé les opérations ultérieures de relogement qu’a connues la wilaya, entre autres la distribution d’un quota de 700 logements AADL, 450 logements à Aïn Abid et 200 à Zighoud Youcef, et a réitéré la volonté des pouvoirs publics à résorber l’habitat précaire et éradiquer de manière définitive les bidonvilles. Pour la majorité des citoyens concernés, le déménagement a commencé tôt dans la matinée, et c’est vers les coups de 10 h que les premiers camions de l’APC de Constantine, mobilisés à l’occasion par l’OPGI, ont fait leur apparition au niveau de l’unité de voisinage (U.V) 20 de la nouvelle ville Ali Mendjeli, là où sont situés les appartements neufs que devront occuper les familles bénéficiaires. Approchée par nos soins, une dame issue du Chalet des Pins n’a pu réprimer ses larmes : « Cela fait 30 ans que j’attendais ce moment, et je ne peux exprimer ma joie ! Je remercie les autorités locales et souhaite longue vie au Président Abdelaziz Bouteflika, car c’est grâce à sa politique que nous sommes ici ! » Présent sur les lieux, le directeur régional de l’OPGI, Abdelghani Dib, a insisté sur le fait que l’UV 20 de la nouvelle ville dispose de toutes les commodités, entre autres une école primaire, un établissement d’enseignement moyen, des espaces de jeu pour les enfants et un centre commercial, et ce en plus d’autres projets programmés. Outre l’élément humain, des moyens logistiques conséquents ont été mis en œuvre pour la réussite de cette opération, notamment par les directions de wilaya de la Sûreté, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et de la Santé. Il est à rappeler que les citoyens concernés par les opérations de relogement doivent s’engager solennellement à ne plus réoccuper leur ancienne habitation ni la céder à un parent, sous peine d’être poursuivis en justice. Cette mesure a été instituée par le wali de Constantine afin de remédier aux cas de fraude signalés, les indus « demandeurs » ayant pullulé ces dernières années, faisant des sites évacués des cités de « transit ». Les opérations de relogement devront reprendre dès mardi prochain, avec la distribution de 276 unités pour les bénéficiaires de la cité des Martyrs, et des quartiers Aris Mouloud, Benchicou, Boukeffous et Sidi Mabrouk supérieur. Le 16 juillet, ce sera au tour de 170 familles habitant la Ferme Gérard, El Malha et la zone industrielle Palma. Suivront respectivement, les 20 et 25 du mois, 426 et 205 familles, issues pour les premières de la rue des Maquisards, des cités Meskine et Djaballah, d’El Berda et du terrain Kaïdi Abdallah, et pour les secondes de Salah Bey et de la cité des Muriers, ce qui portera le nombre total des logements distribués à l’issue de ces opérations à 1.336 unités.

I. B.