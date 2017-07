Journée nationale d’attribution du logement : Plus de 8.000 unités distribuées

Date phare de l’histoire de l’Algérie contemporaine, le 5 juillet, fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, est consacré cette année comme journée nationale d’attribution du logement. L’annonce a été, pour rappel, faite le mois dernier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, alors fraîchement désigné à la place de Tebboune. Youcef Cherfa a motivé cette décision par la distribution aujourd’hui d’un nombre considérable de logements, toutes formules confondues, estimé à 8.000 unités dont, bien évidemment, des logements de type location-vente. A ce propos, le ministre avait tenu à rassurer les souscripteurs des programmes AADL en affirmant que l’Etat ne renoncera pas à ce programme, tout comme d’ailleurs pour les formules, et assuré que le programme AADL 1 sera finalisé d’ici le mois de septembre prochain pour se consacrer ensuite aux souscripteurs de 2013. « Tous ceux qui ont versé la 1re et la 2e tranche auront leur logement », a-t-il promis en rappelant les propos du Premier ministre sur le caractère prioritaire du dossier du logement pour le gouvernement. Pour preuve, la CNL, la Caisse nationale du logement, avait récemment débloqué 134 milliards de DA sur deux tranches pour régler la situation des services concernés. Il est à noter que les mois de mai et de juin 2017 ont vu la distribution d’un nombre total de 27.157 unités de type location-vente.

5.757 ont été distribués en mai dans six wilayas : Mostaganem (444), Sidi Bel-Abbès (732), Ain-Temouchent (224), Khenchela (657), Skikda (500) et Alger (3.200). 21.400 autres logements location-vente en juin, dans neuf wilayas dont 15.000 à Alger (15.000). Le reste est réparti entre Annaba (1.500), Skikda (1.000), Tlemcen (750), Relizane (1.000) Tiaret (850), Mostaganem (400), Sidi Bel-Abbès (400) et Oran (500). Pour le logement rural, Youcef Cherfa avait confié à la même occasion que le paiement de la deuxième tranche des 75.000 unités sur les 300.000 inscrites au niveau national est prévu ce mois-ci et soutenu que tous les bénéficiaires d’arrêtés ayant construit la première tranche de leurs maisons percevront le montant de la deuxième tranche prochainement. Idem pour le logement promotionnel dont 1.500 unités seront livrées et distribuées dans les prochains jours, a indiqué récemment le PDG de l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), El Aoun Mohamed Chérif, tandis que pour le logement social, une vaste opération de distribution de plus de 1.330 unités a été lancée, avant-hier, à Constantine et dont la finalité est de réduire à néant l’habitat précaire.

Devant se poursuivre tout au long de ce mois de juillet, elle a été entamée par la remise de clés à 234 bénéficiaires qui occupaient des habitations menaçant ruine dans la vieille ville, a rapporté l’APS. La même source a indiqué que l’opération est scindée en cinq phases dont la 2e est prévue le 11 juillet, la 3e le 16 juillet, la 4e le 20 juillet et la dernière phase le 25 juillet. Depuis 2014, on compte 14.000 logements sociaux qui ont été distribués à Constantine dont 2.000 unités en 2017.

