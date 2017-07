Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial : Une voie pour le développement local

Le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA), Mourad Abdelfattah, a déploré le fait que le système ingénieux du patrimoine agricole mondial (oasis-route) en Algérie, retenu comme site pilote avait été jusque là « abandonné et remplacés « par les systèmes pivots qui exploitent la nappe d’eau d’une manière irrationnelle et en tirant la main d’œuvre jeune loin de leur oasis « ,en précisant par contre que c’est grâce à ce système méconnu auparavant même à l’échelle nationale est devenu une « référence et un exemple typique» et qui a pu figurer parmi les six premiers sites pilotes, que les agriculteurs en particulier les jeunes ont pu être incités à revenir avec un réel intérêt dynamique et une mobilisation intense des différentes structures, à savoir, les ministères, les collectivités locales, les universités et centres de recherche pour son développement. « ce système s’est imposé comme une voie réelle de développement local avec sa capacité à induire le rapprochement et la synergie entre les partie prenante du développement en mettant l’accent sur les impératives de préservation et la valorisation parraine des ressources naturelles et les conciliation des objectifs de développement avec le respect de l’environnement et de la collision sociale « en indiquant que l’Algérie ambitionne de dupliquer cette approche au niveau de plusieurs site potentiel dans différente régions qui méritent d’être retenu comme site SIPAM

M. Abdelfattah, qui intervenait à l’occasion de la tenue, hier, d’un atelier national sur les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, a entre autre souligné que depuis le démarrage du programme conduit par sa structure en participation avec plusieurs secteurs en 2011, les efforts consentis ont conduit à la reconnaissance locale, nationale et puis internationale de cette initiative. « Le choix était porté sur un système très particulier dans la région de Souf reposant sur la plantation du palmier réalisé à mains d’homme et permettant de puiser directement par les racines de la nappe « dira t’il.

Le directeur de l’INRAA, a toutefois présenté des informations sur les contraintes et les « risques sérieux « de dégradation et de disparition auxquelles se confrontent ces systèmes, bien que des agriculteurs ont joué et jouent jusqu'à l’heure actuelle « un rôle clé « de façon à tirer les meilleures parties des ressources, en particulier naturelles, pour contribuer au mieux à la sécurité alimentaire de l’homme et des communautés locales comme à l’échelle régionale et nationale. « Ils adoptent des pratiques agricoles en visant la préservation du milieu, sans toujours pouvoir assurer conciliation entre production et pérennité des ressources naturelles « a-t-il souligné, en mettant l’accent sur l’importance de la conservation et la préservation de ces systèmes ingénieux. Il a dans ce sillage salué l’initiative de la FAO de mettre en place un cadre commun pour que ces systèmes accèdent à une reconnaissance aux différent niveaux et que leur spécificités soit prise en compte en vu d’assurer leur conservation et leur développement. Le représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Skender Mikerssi, a fait savoir que le ministère se trouve actuellement face à deux courants et que ce projet « nage à contre courant « au vue de toute la demande en alimentation qui « doit « produire et « répondre « a cette demande de la population. « D’un autre coté on est obligé de composer avec l’avenir et cet avenir à toute ses chances de persister en faisant connaitre les systèmes ingénieux qui sont à l’origine de la préservation de savoir et du savoir faire, ainsi que la préservation des ressources naturelles y compris génétique «.



Constitution de la commission nationale SIPAM



Ainsi, et dans le cadre du projet « Conservation et gestion dynamique des SIPAM, Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial, l’Institut national de la recherche agronomique (INRAA) relevant du Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, a organisé, en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un atelier national pour la constitution de la commission nationale SIPAM en plus de la mise en place d’un plan d’action 2017-2018, qui traduit d’une manière significative le lancement effectif de ce programme. Ce programme système ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) vise à identifier, soutenir et protéger les systèmes agricole qui soutiennent et préserve la biodiversité et les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, les moyens de subsistance en milieu rural, les systèmes de savoir, la culture et les paysages remarquables. Ils sont la quintessence de ce que le développement durable devrait être. Pour cela le ministère de l’agriculture par le biais de l’INRAA en collaboration avec la FAO travaillent pour leur reconnaissance et leur conservation dynamique. Ainsi, l’objectif principal de la création de la commission nationale des SIPAM est de discuter la politique, les orientations stratégiques et les activités du SIPAM en Algérie, et de proposer des suggestions pour améliorer la pertinence et l’impact du programme SIPAM dans le pays. Sachant que cet atelier est le deuxième après celui réservé au lancement des études pour la connaissance, la conservation et la gestion adaptative du système « Ghout «, organisé en 2011, dans la Wilaya d’El oued. C’est une occasion pour permettre aux participants appartenant à différents secteurs, d’assoir une réflexion et une concertation pour arrêter les modalités les plus approprier pour assurer la promotion du SIPAM en Algérie.

Kafia Ait Allouache