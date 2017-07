Avant-projet de loi de Finances et de budget 2018 : consolider les équilibres financiers

Dans une «note d’orientation relative à la préparation de l’avant-projet de loi de finances et de budget 2018» adressée aux ordonnateurs du budget de l’État par le ministre des Finances, publiée par notre confrère TSA, il est indiqué que l’effort de «soutenabilité» des finances publiques sera poursuivi avec plus de rigueur.

Le processus qui portera sur une «une programmation, à moyen terme, pour la période 2018-2020», une démarche initiée par la loi de finances 2017 qui balise la trajectoire budgétaire jusqu’en 2019, restera confiné dans les mêmes objectifs, à savoir la rationalisation de la dépense publique et la consolidation des équilibres financiers du pays, à l’externe et à l’interne.

Des mesures censées concourir à réduire le déficit budgétaire et à améliorer le niveau des recettes, notamment à travers l’optimisation des instruments de recouvrement de la fiscalité ordinaire. La politique budgétaire, à moyen terme, telle que conçue, devra par conséquent contribuer à «une cohérence dans la conduite de l’action publique, avec une plus grande visibilité à travers un cadre budgétaire à moyen terme».

Une orientation qui «constitue désormais le principal défi à relever pour une gestion optimale des ressources disponibles».

Autrement dit, l’État entend cibler ses interventions sur la base de critères prédéfinis, à savoir la rentabilité, la priorité et l’économie du coût. Il s’agira, en outre, de soutenir «les efforts consentis jusque- là pour la maîtrise des engagements de l’État» dans le but de «préserver les équilibres de trésorerie à court terme».

Les orientations devant guider le processus d’élaboration du projet de loi de finances pour l’exercice 2018, sont, en définitive, dictés par «la conjoncture actuelle» qui «interpelle une plus grande rigueur en matière d’allocation de la ressource».

Une démarche devenue incontournable et «qui permettrait de préserver la dynamiquedu développement socioéconomique», notamment en ce qui concerne «la consolidation de la base infrastructurelle et le parachèvement des différents projets en cours de réalisation». À ce titre, la note en question suggère une série d’indications censée conduire les «éléments fondamentaux devant guider la préparation des projets de budget pour l’année considérée». Les orientations prodiguées dans ce sens ont également pour objectif de fournir les éléments nécessaires à l’établissement des propositions budgétaires pour la période concernée. La démarche, somme toute, «réaliste» obéit, dans sa finalité, à un impératif de consolidation des mesures décidées par les pouvoirs publics quant au «renforcement des équilibres internes et externes du pays, de maîtrise et de rationalisation des dépenses publiques».

D. Akila