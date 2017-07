Entretiens entre M. Guitouni et son homologue espagnol, et les ambassadeurs d’Allemagne et d’Azerbaïdjan : partenariat en point de mire

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu le ministre espagnol de l'Energie, du Tourisme et du Programme numérique, Alvaro Nadal, avec qui il s'est entretenu sur la coopération énergétique notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et d'interconnexion électrique et gazière, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays, l'état d'avancement des projets en partenariat en cours ainsi que les perspectives de coopération et d'investissement dans le domaine énergétique, en particulier dans l'exploration, la production, la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables, précise la même source.

Les deux ministres ont également discuté des projets d'interconnexion électrique et gazière entre l'Algérie et l'Espagne ainsi que les partenariats dans le domaine de la commercialisation du gaz «de façon à booster davantage les relations d'affaires dans les deux pays. M. Guitouni a pris également part à la cérémonie de célébration du 30e anniversaire du partenariat le groupe énergétique espagnol Cepsa et Sonatrach.

A cette occasion, il a souligné, dans une allocution, que cet évènement «témoigne de l'excellence des relations bilatérales privilégiées entre nos deux pays dans le secteur de l'énergie et augure de leur poursuite, de leur renforcement et de leur succès par de nouvelles perspectives de coopération».

«Nous accordons une importance cruciale à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets intégrant la maîtrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et d'expertise, la formation, la recherche et développement et l'intégration nationale», a-t-il insisté en relevant que le secteur de l'énergie était «un secteur ouvert aux opportunités d'investissements» et que l'Algérie continuait de «promouvoir la coopération avec ses partenaires pour plus de création de richesses». M. Guitouni a aussi indiqué qu'il était «persuadé que la célébration de cet anniversaire constitue le signe annonciateur d'un nouvel élan aux relations entre les deux sociétés et nos deux pays, à travers la constitution de projets d'intérêts communs notamment en termes de coopération technologique et de renforcement des capacités.

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger, les ambassadeurs d’Allemagne et de l'Azerbaïdjan, respectivement, Michael Zenner et Mahir Mammd Oghlo Aliyev, avec lesquels il a examiné les opportunités de coopération énergétique, selon un communiqué du ministère de l'Energie. M. Guitouni et l’ambassadeur allemand ont abordé, lors de leur entretien, les relations bilatérales dans le domaine de l’énergie et ont discuté des opportunités d’affaires et d'investissements notamment dans le domaine des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Dans les discussions entre le ministre et l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, il a été évoqué les relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de «bonnes et amicales» par les deux parties, ainsi que les perspectives de leur développement dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement dans les hydrocarbures. M. Guitouni et M. Aliyev ont également insisté sur la nécessité d’explorer les opportunités d’investissements dans les deux pays.

A ce titre, un groupe mixte d’experts sera constitué pour identifier des projets concrets à développer conjointement.