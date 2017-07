M. Djamel Kaouane reçoit l'ambassadeur d'Azerbaïdjan : Renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a reçu l'ambassadeur d’Azerbaïdjan en Algérie, Mahir M. Aliyev, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’information et de la communication. L'entretien «a d'emblée porté sur la confiance qui caractérise les relations politiques entre les deux pays qui partagent un fonds civilisationnel et culturel commun». «En cette occasion de fête de l’Indépendance, M. Aliyev a tenu à souligner, tout particulièrement, la grande admiration du peuple de l'Azerbaïdjan pour la Révolution algérienne, qu’il n’a pas hésité à qualifier de fait unique dans l’histoire moderne de l’humanité et de modèle de référence pour les nations libres», souligne la même source, ajoutant que le diplomate a précisé que «l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation du peuple algérien, en l'occurrence l'Emir Abdelkader, fait l'objet d'une discipline et d'un examen de fin d’année au sein des universités de son pays".

Il a, par ailleurs, émis le vœu de voir les relations dans le domaine de l’information et de la communication entre les deux pays «hissées au niveau qu’elles méritent», mettant en avant la «disponibilité» de l'Azerbaïdjan à profiter de l'expérience sectorielle algérienne et à partager son expérience avec l'Algérie. Pour sa part, le ministre a considéré que «des relations qui se fondent sur des perceptions de haute estime mutuelle ne peuvent que se développer davantage dans le cadre d'une coopération profitable aux deux pays».