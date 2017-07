M. Hasbellaoui rencontre la représentante du FNUAP : Examen des dossiers d’intérêt commun

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu hier à Alger, la représentante du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Algérie, Mariam A. Khan, où les deux parties ont évoqué plusieurs aspects de la coopération bilatérale. Les entretiens entre les deux parties «ont permis de faire le point sur plusieurs dossiers présentant un intérêt commun», souligne le communiqué, ajoutant que la représentante du FNUAP a mis en exergue les "excellents indicateurs" de l'Algérie dans différents aspects en rapport avec les indices de développement humain. Mme Khan a précisé que le FNUAP «en est à la sixième phase de coopération avec le gouvernement algérien et que le principal axe de coopération avec le secteur de la santé porte sur l'appui au plan de réduction accélérée mis en œuvre par le ministère de la Santé». Par ailleurs, la représentante du FNUAP «a exprimé son souhait de voire les questions de santé au centre du programme du gouvernement, plus particulièrement les aspects relatifs à la prévention des comportements à risques chez les jeunes».

Dans ce cadre, le Pr Hasbellaoui a indiqué que le secteur de la santé «fait partie des secteurs prioritaires» au titre du programme d'action du gouvernement conformément aux directives du président de la République «qui place, par ailleurs, les questions des jeunes au centre des politiques publiques et dans le cadre du respect des valeurs de notre société». Les deux parties «ont aussi abordé les questions relatives à la violence à l'encontre des femmes et ont convenu d'œuvrer à renforcer les acquis de l'Algérie grâce notamment à l'accès généralisée des filles à l'instruction scolaire, un acquis qui classe l'Algérie dans le peloton de tête mondial».