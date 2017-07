A l'occasion de la fête d'indépendance de leurs pays : Le président Bouteflika adresse un message de vœux à son homologue américain et au président rwandais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président des Etats-Unis, Donald Trump, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa «pleine» disponibilité à œuvrer de concert pour "bâtir un partenariat économique fort et équitable». «Il m'est agréable au moment où les Etats Unis célèbrent leur fête d'indépendance, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes voeux les meilleurs de santé et de bien-être et au peuple américain davantage de progrès et de prospérité», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion, pour vous exprimer ma profonde satisfaction du niveau des relations bilatérales en constante évolution ces dernières années grâce aux différents mécanismes que nous avions mis en place de concert pour promouvoir le dialogue et la coopération dans les domaines politique, militaire, sécuritaire, économique et commercial», a ajouté le Chef de l'Etat. «Je tiens également à vous réaffirmer ma pleine disponibilité à bâtir un partenariat économique fort et équitable basé sur une exploitation optimale des opportunités et des grandes capacités que recèlent les économies de nos deux pays de manière à répondre aux aspirations de nos deux peuples", lit-on dans le message.

«Il est d'heureuses coïncidences dans l'histoire des nations, comme celle où le peuple algérien célèbre son indépendance un jour après la célébration par votre peuple de son indépendance. L'amitié algéro-américaine s'est toujours basée sur le soutien inconditionnel des gouvernements des deux pays aux combats des deux peuples pour la liberté et l'indépendance. Je souhaite que la communauté internationale trouve dans cet exemple éloquent de solidarité, détermination et inspiration pour relever les défis auxquels elle fait face, en tête desquels le terrorisme et l'extrémisme violent qui portent atteinte à nos sociétés, aux valeurs de tolérance et à la cohabitation pacifique entre peuples et pays.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue rwandais, Paul Kagame, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé son entière disponibilité à poursuivre avec lui «la tradition du dialogue et de concertation politique» en faveur du développement économique et social du continent africain. «La célébration par la République du Rwanda de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de bien-être et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple rwandais frère», a écrit le président Bouteflika sans son message. «Il me plaît, en cette heureuse circonstance, de souligner la qualité des liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays», a-t-il indiqué. «Je tiens, également, à vous réaffirmer mon entière disponibilité à poursuivre avec vous la tradition du dialogue et de concertation politique en faveur du développement économique et social de notre Continent.