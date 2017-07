Tarek Cherfaoui capitaine du CRB : « Cette coupe nous tient à cœur »

Le grand jour est arrivé avec la finale face à l’ESS…

Oui, c’est un jour que nous voulons marquer dans l’histoire du CRB. Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de disputer une finale de coupe d’Algérie. Tout le monde rêve de soulever le trophée à la fin du match. Cette coupe nous tient vraiment à cœur au CRB.



La mission s’annonce difficile face à l’ESS, de surcroît champion cette saison, n’est-ce pas ?

Dans ce genre de rendez-vous, il n’y pas de match facile. Que cela soit pour nous ou bien pour nos amis sétifiens, la mission s’annonce rude et délicate. Chacun jouera à fond ses chances, c’est clair. La coupe et le championnat, ce n’est pas pareil. La finale se jouera sur des détails comme tout le monde le sait. On s’est préparés en conséquence, notamment sur le plan mental et technico-tactique. On n’a surtout pas envie de manquer une telle occasion d’offrir un titre au Chabab, ce grand club qui est encore au rendez-vous avec l’histoire.



Etes-vous optimistes ?

Heureusement ! Le CRB n’est pas en finale par hasard. S’il en est-là, c’est qu’on le mérite parce qu’on a sué pour atteindre la finale. On a nos atouts, on connaît la valeur de l’adversaire que nous respectons et une fois sur le terrain, il faudra être capable de se surpasser et de gérer la rencontre intelligemment. On ne ménagera aucun effort pour sortir vainqueur de cette difficile empoignade. Apporter du bonheur et de la joie à nos merveilleux supporters et à tout Belouizdad nous tient à cœur. On veut, comme je vous l’ai dit, marquer l’histoire du club.

Déterminés donc ?

Et comment ! On est doublement motivés et conscients de la mission qui nous attend. On fera le maximum afin de ne rien avoir à regretter par la suite. On sera solidaires et des guerriers sur le terrain, sportivement parlant. On veut cette coupe et inchallah, on l’aura. Que le fair-play soit, et que le meilleur gagne. Après tout, c’est une fête du football algérien.

Mohamed-Amine Azzouz