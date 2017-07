Badou Zaki, Coach du CRB : « à nous la victoire »

«Mes joueurs sont prêts à relever le défi. Mentalement, ils sont bien préparés pour aborder cette finale dans les meilleures conditions. A eux de faire le nécessaire sur le terrain. On fait de notre mieux pour leur donner les conseils utiles pour ce genre de rendez-vous. Notre expérience aidant, cela leur profitera, j’espère, une fois le coup d’envoi de la partie donné. Ils doivent vivre cette finale et l’aborder avec un esprit de gagneurs. Je crois en eux et je leur fais confiance. »

M.-A. A.



Ali Moussa, Entraîneur adjoint du CRB) :

« gagner mon premier trophée en tant que technicien »



L’ancien buteur du CRB, Ishak Ali Moussa, actuellement entraîneur-adjoint du Chabab, a indiqué qu’il souhaiterait remporter sa première Coupe d’Algérie en tant que technicien, 22 ans après l’avoir soulevée en 1995 en tant que joueur. « J’ai eu l’occasion de soulever le trophée en 1995 et maintenant je veux vivre les mêmes sensations à partir du banc. Bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes émotions vu que comme joueur, j’avais la possibilité d’évacuer mon énergie sur le terrain, mais sur le banc de touche, c’est différent », a affirmé à l’APS Ali Moussa. « Je connais bien les supporters du CRB que j’ai toujours eu l’occasion de côtoyer quand j’étais joueur. Ils attendent cette finale avec impatience et ce trophée, qu’ils souhaitent emmener à Belouizdad. Je leur demande de soutenir tel un seul homme leur équipe tout au long de cette finale et inch’Allah on leur procurera de la joie », a-t-il conclu.