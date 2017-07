Ryad Kenniche défenseur de l’ESS : « à l’Entente on ne perd pas de finale »

Comment se présente cette finale pour vous ?

Franchement, c’est une finale très difficile pour les deux formations. Le fait d’avoir remporté le championnat nous place dans une position de favori, certes. Néanmoins, je crois que les deux teams, qui ont une grande expérience en coupe d’Algérie, partent à chance égale dans cette confrontation.

Comme toutes les finales, ça sera un match serré, qui se jouera sur de petits détails. On doit donc rester concentrés jusqu’au bout et minimiser les fautes en défense et au milieu de terrain.



Comment l’Entente s’est elle préparée pour cette finale ?

Il n’y a pas eu de préparation spéciale, pour ainsi dire. Après la demi-finale face au Mouloudia d’Alger, nous avons bénéficié de quatre jours de récupération.

On en avait besoin, après une longue et éprouvante saison. Il faut savoir que nous ne nous sommes pas arrêtés depuis le mois de juin 2016. Nous avons par la suite repris les entraînements normalement, pour préparer la finale. Nous avons entamé un microcycle comme pour préparer n’importe quelle rencontre. Je pense que les deux équipes se connaissent parfaitement. Cela dit, le coach nous parle beaucoup, afin de remobiliser les joueurs.



Un mot sur le CRB ?

C’est une équipe à prendre très au sérieux. Après un début de saison très difficile, le Chabab est revenu en force durant la seconde partie du championnat.

L’arrivée de l’entraîneur marocain, Badou Zaki, à la barre technique a changé la donne. Si le CRB est en finale aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. C’est une équipe qui de sérieux atouts à faire valoir. Cela dit, nous savons parfaitement comment aborder cette équipe du CRB. Nous devons imposer notre jeu et notre rythme pour venir à bout du Chabab.



Au sein de l’Entente, on parle beaucoup du doublé. C’est visiblement un objectif que toute l’équipe se fixe. N’est-ce pas ?

En effet, nous voulons terminer cette saison, qui n’a pas vraiment bien démarré, par un doublé. Tout le monde à Sétif le souhaite. Les joueurs en premier. Nous voulons faire plaisir à notre fidèle public qui n’a jamais cessé de nous soutenir tout au long de la saison. Aussi, à Sétif, il est inconcevable de perdre une finale. C’est une tradition dans ce club. Nous allons bien évidement disputer cette finale pour la remporter et offrir un neuvième trophée à l’Entente.

Rédha M.