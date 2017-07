M. Hammar, Président de l’ESS : « Rentrer à Aïn El-Fouara avec la coupe »

Dans ce décor où la tension semble monter d’un cran, le président du club, Hassan Hamar, ne bascule pas dans un optimisme béat, il préfère faire confiance à ses protégés et son staff technique pour faire la différence : « Nous sommes tous conscients que ce match ne sera pas facile, c’est une rencontre qui peut se jouer sur un détail, mais nous ne ménagerons aucun effort pour séduire une fois encore dame Coupe et la ramener à Sétif.

Toutes les conditions sont réunies et nous sommes fin prêts pour cette échéance, alors pourquoi pas un 27e titre. Je voudrais dire Merci à tous ceux qui ont contribué à mettre l’Entente dans de bonnes conditions de préparation pour la finale, les autorités locales et le wali à leur tête pour le soutien qu’ils ne cessent de nous apporter, sans oublier les services de sécurité. »

F. Zoghbi