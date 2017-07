Finale de la Coupe d’Algérie - 53e édition, M. Madoui, coach de l’ESS : « Je crois en mon équipe »

Madoui Kheiredine, qui ne cache pas son appréhension d’évoluer à 16h30 sous la chaleur, garde bon espoir de voir son équipe triompher en finale : « Nous avons mis en place, avec le président du club, une stratégie et un programme de travail. Nous nous sommes préparés normalement au stade du 8-Mai-1945, quand bien même le complexe « d’El Bez » compte un terrain en gazon naturel. Nous avons donc décidé de ne pas changer nos habitudes comme nous l’avons d’ailleurs fait pour le match contre le MCA sachant de surcroît que c’est surtout sur le mental que nous devons jouer sans trop tenir compte de certains détails qui ne nous ont pas gêné jusque-là. Je crois en mon équipe. »



Un entraîneur par qui vient le succès



Concernant l’autre volet de la question Kheiredine Madoui souligne qu’il a été présent par deux fois en tant qu’entraîneur adjoint et cela le rassure d’être aujourd’hui le premier à la barre technique : « Il reste que la responsabilité est plus lourde et que l’on se sent quelque part seul face à son destin, mais j’estime que les joueurs peuvent valoriser l’entraîneur et s’ils sont prêt à le faire, ce sera alors un juste couronnement et j’en serai fier. Il reste que le CRB est une grande équipe qui est revenue en force avec un entraîneur de talent et tout cela m’amène aussi à dire que ce sera aussi un match entre les deux entraîneurs », poursuit Madoui qui sait de quoi il parle pour avoir déjà été un des locataires de la maison du Chabab. Ce jeune technicien, par qui vient le succès, veut encore une fois relever le défi avec l’Entente, avec laquelle il a déjà remporté le championnat et la Ligue des champions africaine.

F. Z.