Port de pêche et de plaisance Boudis de Jijel : Une destination privilégiée

Le port de pêche et de plaisance de Boudis de Jijel est devenu la destination privilégiée des citoyens, notamment durant les soirées d’été, drainant de nombreuses familles qui y veillent jusqu’à des heures tardives de la nuit au milieu d’un paysage maritime saisissant et les quais où sont amarrés 143 bateaux et barques de pêche.

Au milieu d’une intense activité commerciale de 3.000 pêcheurs, durant l’année, qui pêchent différentes espèces de poissons et de produits de la mer et œuvrent au sein des structures de base relatives à l’entretien du port, mais aussi à la construction des bateaux de pêche, les promeneurs trouvent en ce lieu, depuis sa réouverture aux visiteurs en 2012, un endroit de prédilection pour passer des moments agréables en famille.

Le directeur général de l’Entreprise de gestion portuaire et abris de pêche de Djen Djen (EGPP), Riad Nasraoui, a indiqué à l’APS que depuis sa création en 2004, les missions de cette entreprise portuaire sont de faire de cet espace un pôle commercial et touristique pour devenir une réelle destination préférentielle pour les familles et les visiteurs.

Il prévoit également à ce que cet endroit enregistre cette année entre 400.000 et 500.000 visiteurs, d’autant que cette structure accueille, selon lui, des activités culturelles denses, organisées à l’initiative de la direction de la culture.

M. Nasraoui a ajouté, en outre, que cette entreprise portuaire, qui s’étend sur une superficie de huit hectares, emploi 27 agents de sécurité et six surveillants lesquels envisagent de louer 40 tentes au cours du mois de juillet prochain.

Par ailleurs, eu égard à l’adhésion qu’a reçue la troupe musicale El Affak de Annaba qui a participé dernièrement aux journées de l’Inchad et du Madih, organisées dans cet espace, Abdallah B., employé à l’entreprise nationale de transport ferroviaire, confie que «les membres de sa famille ont pris l’habitude de se rendre le soir au port de Boudis pour profiter de la brise marine et assister à des activités culturelles variées».

Il a ajouté que ce qui les incitent le plus, lui et sa famille, à venir expressément dans ce port c’est bien pour la quiétude caractérisant ce lieu.

Les familles veillent soit au port, soit à la plage Kotama, jouxtant le port de Boudis, pour y prendre une glace, en bord de mer à même le sable.

Ancien directeur dans une entreprise publique, Amar Y. se rend, pour sa part, pratiquement chaque jour dans ce lieu pour profiter de l’air marin, siroter quelques verres de thé d’Adrar et se balader, sans compter que ses enfants, raconte-t-il, ont matière à se distraire sans que cela affecte son porte-monnaie, vu son statut actuel de retraité.

A noter que le port de Boudis connaît des travaux de réhabilitation et de renouvellement du réseau d’assainissement, de l’alimentation en eau potable et celui de l’électricité, ainsi que la création d’une poissonnerie dédiée à la vente en gros et en détail de différents produits de la mer, mais aussi pour faciliter l’activité des pêcheurs et améliorer les services publics du port. (APS)