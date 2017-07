Oran : 33 plages ouvertes à la baignade

«La directive du ministre de l’intérieur et des collectivités locales concernant la gratuité de l’accès à la plage a été notifiée à l’ensemble des partenaires concernés par son application, et même un conseil exécutif a été consacré à la question», a déclaré le secrétaire général de la wilaya d’Oran par intérim, M. Ben Kelthoum Mohamed, jeudi dernier, en marge de la cérémonie du coup d’envoi de l’ouverture officielle de la saison estivale qui a eu lieu à la plage des andalouses.

Malheureusement, ajoute-il, «certains présidents des assemblées communales semblent avoir du mal à se conformer à cette directive. Le citoyen est autorisé à installer son parasol, table et chaises là où il veut et personne ne peut lui interdire cela. C’est aussi clair et simple que ça», martèle-t-il. Le même responsable n’a pas hésité à durcir le ton en menaçant les responsables qui se rendront coupables de violation de cette mesure officielle décidée par le gouvernement, de lourdes sanctions «je le dis et je le redis, les responsables qui feront entorse à cette directive seront sévèrement punis. En tant que représentant de l’exécutif local je déposerai plainte contre la personne qui va enfreindre la directive du ministre de l’intérieur. Et pour que les choses soient claires, c’est le responsable qui a autorisé la concession qui sera traduit en justice et non le jeune qui en bénéficie», a-t-il affirmé. Ce dernier a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de trouver la bonne manière et méthode pour faire appliquer cette mesure «il va falloir savoir communiquer et trouver des solutions alternatives, notamment au profit des jeunes chômeurs. Cette directive ne vise pas à interdire les jeunes d’exercer cette activité commerciale, mais d’exploiter la plage à des fins lucratives et, par conséquent, léser le citoyen dans son droit naturel étant un partenaire dans le sable l’eau et la mer. C’est pourquoi nous avons demandé aux responsables concernés par l’exécution de cette directive d’installer des boxes à l’entrée des plages où les jeunes peuvent proposer des services de locations de leurs équipements comme les tables, les parasol, chaises, etc. Et c’est aux citoyens de choisir. Mais personne n’a le droit d’imposer son choix à ce dernier».

Recrutement de près de 260 saisonniers

S’agissant de la saison estivale, ses préparatifs ont été entamées dès la clôture de celle de l’année dernière, a indiqué à notre journal l’officier Cheikh, chargé du dossier auprès de la direction de wilaya de la protection civile «une réunion regroupant l’ensemble des cadres de la protection civile et les acteurs principaux qui opèrent au niveau des plages a été tenue et lors de laquelle des lacunes et problèmes survenus la saison écoulée ont été abordés et des mesures pour y remédier et améliorer le dispositif ont été proposées». Parallèlement à cela, ajoute le même responsable, la commission chargée pour la préparation de la saison estivale, installée par un arrêté de M. le wali en date du janvier 2017, a mené de nombreuses opérations d’inspection des plages. L’on saura, à ce propos, que le nombre de plages ouvertes à la baignade cette année est le même que l’année dernière (33 plages). Afin de renforcer le dispositif des éléments de la protection civile chargés de la surveillance des plages, près de 260 saisonniers seront recrutés incessamment. «Avant chaque recrutement, on procède à une sélection des candidats au niveau de l’unité de la protection marine. Ceux qui seront sélectionnés vont bénéficier d’une formation de 15 jours au niveau de la même unité assurée par des médecins et des professionnels. Cela concerne essentiellement les premiers soins et les actions d’urgences à entreprendre face à des situations de danger. Nous allons, par ailleurs, mobiliser 80 éléments professionnels de la protection civile. Des maîtres-nageurs et plongeurs de haut niveau, très qualifiés, vont sillonner tout le littoral avec des équipes en place en permanence et qui vont couvrir tout le littoral ( Est et Ouest). Ces derniers vont intervenir que dans les grandes opérations», précise-t-il. Parallèlement à cela, une campagne de sensibilisation autour du danger de la mer et les risques de noyades et les principales consignes et mesures préventives sera menée pendant toute la saison en coordination avec les services de la direction générale de la protection civile, a-t-on indiqué. Etant donné que la saison estivale de cette année va durer 60 jours au lieu de 45, comme l’année dernière, les instances concernées s’attendent à une hausse importante dans le nombre des estivants et qu’ils estiment à 20 millions.



Amel Saher