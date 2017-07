Grand angle : Poursuivre les efforts

La Russie, l’Iran et la Turquie se sont retrouvés hier à Astana pour une cinquième session de pourparlers sur la Syrie.

Le 10 juillet, un septième round de négociations politiques sous l'égide de l'ONU est prévu à Genève. Mais si une certaine

« rivalité » s’est installée entre les deux formats de négociations que Moscou a tenté d’éviter en affirmant que ces négociations sont au final complémentaires et qu’elles visent la même finalité, il n’en reste pas moins vrai que, tant au Kazakhstan qu’en Suisse, il s’agira pour les

« médiateurs » et « parrains » de ces processus de recherche pour le règlement du conflit de pousser les belligérants à continuer à progresser sur la voie de la paix. Difficile pari s’il en est un, mais pas impossible pour autant si les parties syriennes misent sur leur pays avant toute autre considération. Ils mettront de la sorte un terme à un conflit qui a fait plus de 320.000 morts en six ans. Ainsi à Astana, où les discussions seront axées sur le volet sécuritaire, les participants auront à étudier la mise en place de « zones de désescalade» dans une Syrie ravagée par la guerre. L’agence russe «Tass» qui a annoncé cette réunion qui, faut-il le préciser, devait avoir lieu la mi-juin, a indiqué

qu’ «une série de consultations bilatérales doit suivre ces pourparlers tripartites, et qu’une session plénière doit conclure la réunion aujourd’hui». Il est à rappeler que lors de la dernière session tenue en mai, la Russie, l'Iran et la Turquie avaient adopté un plan visant à créer des zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Et si une baisse marquée des combats a depuis été enregistrée dans plusieurs de ces zones, la guerre malheureusement se poursuit sans qu’aucun indice probant n’est venu indiquer sa fin prochaine. Il est à relever aussi que les pourparlers d’Astana et ceux de Genève, la semaine prochaine, auront lieu alors que des lignes semblent bouger. Ainsi dans une interview récente accordée à huit journaux européens, le président français, Emmanuel Macron, a rendu public un revirement diplomatique majeur de la France, déclarant à propos de la Syrie : «Le vrai aggiornamento que j'ai fait à ce sujet, c'est que je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar al-Assad était un préalable à tout. Car personne ne m'a présenté son successeur légitime !» a-t-il soutenu. Une déclaration à même de contribuer à faire sortir les négociations de l’impasse dans laquelle elles se trouvent en raison du préalable départ du président syrien fixé par une partie de l’opposition. La crise du Golfe est aussi un autre élément qui peut influer sur le cours des négociations puisque une partie de l’opposition syrienne soustraite pour les pays du Golfe. Sur le terrain, le recul de l’organisation terroriste autoproclamé Etat Islamique/Daech se poursuit.

Nadia K.