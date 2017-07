Troubles au Maroc : Les Rifains de Belgique dénoncent la « politique de répression »

La plateforme associative des différentes expressions rifaines de Belgique a dénoncé hier la «politique de répression bien orchestrée par le Maroc» à l'encontre de sa propre population qui «ne fait qu'user de son droit constitutionnel» à savoir manifester pour des revendications socio-économiques. Dans une publication intitulée «le Maroc à l’heure de l’autoritarisme ? Une politique répressive dans le Rif» résumée en 5 points, la plateforme dénonce la sur présence policière et militaire à Al Hoceïma, la convocation et l'intimidation des militants du mouvement de contestation Hirak ainsi que des citoyens ayant participé aux manifestations, la violence policière lors de manifestations pacifiques, l'arrestation et la condamnation des militants, ainsi que la criminalisation et la torture, notamment des leaders du mouvement Hirak. Selon la plateforme rifaine belge, l’une des premières réponses apportées par le pouvoir marocain au mouvement de contestation dès le début des manifestations à Al Hoceïma fut l’envoi et le maintien sur place d’une présence policière et sécuritaire en surnombre. «Des dizaines de véhicules, des blindés et des milliers de policiers, gendarmes et militaires sont arrivés dans la région. Des campements pour abriter ces renforts sécuritaires ont été déployés autour de la ville», a affirmé la plateforme, soulignant que l'objectif affiché fut de «dissuader les tentatives de protestation en mettant en avant la capacité du pouvoir à mobiliser ses effectifs sécuritaires».