Crise du Golfe : Le Qatar a donné sa réponse

Le Qatar a donné sa réponse aux exigences de l'Arabie saoudite et de ses alliés et ceux-ci doivent décider aujourd’hui, après l'avoir examinée, s'ils lèvent ou non leurs sanctions contre Doha. La réponse du Qatar, dont la teneur n'est pas connue, a été remise lundi au Koweït, qui assure une médiation dans cette crise. Elle sera examinée avec «minutie», a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte doivent décider aujourd’hui du maintien ou de la levée de leurs sanctions contre Doha lors d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères au Caire. Ces pays somment le Qatar de cesser son soutien à des mouvements jugés "terroristes" et de prendre ses distances avec l'Iran, sous peine d'isolement durable. «Nous espérons une réponse positive pour pouvoir résoudre la crise», a déclaré M. Jubeir, en ajoutant que les mesures prises contre le Qatar étaient destinées à le faire changer de politique, une «politique qui lui nuit ainsi qu'aux pays de la région». Les demandes de ces pays sont une «violation flagrante» du droit international, affirment les avocats Desmond de Silva et Rodney Dixon. «Elles rappellent le comportement extrême et punitif d'Etats brutaux qui historiquement ont entraîné la guerre», selon eux.