Lutte antiterroriste en Syrie et en Irak : Daesh s’effondre

Des combattants syriens soutenus par des frappes américaines ont brisé les lignes de défense des terroristes au cœur de leur fief de Raqa ; une percée majeure dans la bataille pour la conquête de cette ville de Syrie. Dans le même temps, en Irak voisin, les forces gouvernementales appuyées également par les Etats-Unis, tentaient de chasser le groupe terroriste Etat islamique (EI) de son dernier carré à Mossoul, son grand bastion urbain dans le pays. Depuis des mois, l'EI est la cible de vastes offensives lancées par les Forces démocratiques syriennes (FDS) en Syrie et les forces gouvernementales en Irak pour le chasser de ses principaux fiefs de Raqa et Mossoul conquis en 2014. Dans le nord de la Syrie ravagée par la guerre, les FDS se sont emparées de plusieurs quartiers de Raqa depuis leur entrée dans la ville le 6 juin. Outre la vieille ville fortifiée, il leur reste plusieurs quartiers à prendre dans la cité septentrionale. C'est l'appui aérien crucial de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis qui a permis leur progression en direction du centre-ville, malgré la farouche résistance des terroristes. «Des frappes ciblées sur deux petites portions de la muraille ont permis aux forces de la coalition et forces associées de pénétrer dans la vieille ville aux endroits où elles l'avaient décidé», a dit hier le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Ces frappes ont permis de «protéger les vies des FDS et des civils» et de «préserver l'intégrité de la plus grande partie de la muraille» datant du 8e siècle et longue de 2.500 mètres», a-t-il ajouté. «Les portions visées étaient des sections de 25 mètres».

Il s'agit d'une «étape majeure dans la campagne pour la libération de la ville», s'est félicité dans un tweet l'envoyé américain auprès de la coalition, Brett McGurk. Sur leur compte Twitter, les FDS ont confirmé que «la frappe précise a ouvert des brèches dans le mur et permis l'entrée dans la vieille ville. Le meilleur moyen pour sauver les habitants de Raqa est d'écraser et de vaincre rapidement Daech qui y a semé la terreur». «Nos forces ont brisé la base du système de défense de Daech à Raqa», a dit de son côté à l'AFP Nouri Mahmoud, porte-parole des Unités de défense du peuple kurde (YPG), principale composante des FDS. «Daech est effondré», a-t-il dit en accusant ce groupe d'utiliser les civils comme «boucliers humains».