Pyongyang teste un missile « intercontinental » : La péninsule en ébullition

La Corée du Nord a affirmé hier avoir testé avec succès un missile intercontinental, ce qui serait une avancée majeure dans ses efforts pour être en mesure de menacer les États-Unis du feu nucléaire.

Des experts américains ont de leur côté estimé que l'engin testé hier matin, au moment où les Etats-Unis se préparent à célébrer leur fête nationale, pourrait atteindre l'Alaska. Cet essai a entraîné une vive réaction du président américain Donald Trump qui a demandé à Pékin, principal soutien international de Pyongyang, de «mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes». La Chine a réagi en affirmant avoir «accompli des efforts acharnés» pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne, et appelé toutes les parties à la retenue. La Corée du Nord, qui a déjà réalisé cinq essais nucléaires et dispose d'un petit arsenal de bombes atomiques, affirme que sa quête d'un missile intercontinental (ICBM) est contrainte par la menace d'invasion des 28.000 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Le fait qu'elle soit effectivement dotée de missiles balistiques intercontinentaux bouleverserait l'évaluation du risque posé par Pyongyang. L'essai «historique» d'un missile Hwasong-14 a été supervisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, a annoncé hier dans un bulletin spécial une présentatrice émue de la Télévision centrale coréenne. La Corée du Nord est «une puissance nucléaire forte» qui est dotée d'un «très puissant ICBM qui peut frapper tout endroit au monde», a-t-elle ajouté, précisant que le projectile tiré hier avait atteint une altitude de 2.802 km et volé sur une distance de 933 km. L'armée russe a affirmé que le missile balistique testé par la Corée du Nord était un missile à moyenne portée contrairement aux affirmations de Pyongyang. «Les données paramétriques de vol de l'engin ont les caractéristiques d'un missile balistique de moyenne portée», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le commandement des forces américaines pour le Pacifique avait également affirmé auparavant qu'il s'agissait d'un missile de portée «intermédiaire».

M. T. et agences