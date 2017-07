Trophée du fair-play : Abdelghani Hamel honore les finalistes de la coupe d’Algérie de football

À l’occasion de la 5e édition du trophée du fair-play, initié par ses soins, le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdelghani Hamel, a tenu à honorer les deux formations finalistes de la coupe d’Algérie de football, prévue aujourd’hui à 16h30, au stade du 5-Juillet. Une cérémonie organisée la veille de l’événement à l’école de police Ali-Tounsi de Chevalley, à laquelle ont assisté, en plus des délégations du CRB et de l’ESS, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali, le wali d’Alger, M. Zoukh, le président du Comité olympique algérien, M. Berraf, le président de la FAF, M. Zetchi, le président de la LFP, M. Kerbadj, le président de la commission d’organisation de la coupe d’Algérie, M. Malek, ainsi que d’anciennes stars du football national. Dans son allocution de bienvenue, le général major, Abdelghani Hamel, a incité les acteurs de la 53e finale de la coupe d’Algérie au respect des valeurs du sport et du fair-play. Il a par la même occasion réédité l’engagement de la Sûreté nationale aux côtés du mouvement sportif national et son implication dans le développement de la pratique sportive. De leurs côté, les premiers responsables du CR Belouizdad et de l’ES Sétif ont tenu à apporter leurs garanties quant au déroulement dans un esprit sportif et de fair-play de cette finale.

Au cours de cette sympathique réception, le DGSN a tenu à primer les présidents des deux clubs, MM. Bouhafs et Hammar, les coach des deux teams, MM. Zaki et Madoui, ainsi que les capitaines des deux équipe, MM. Charfaoui et Djabou. En outre, M. Hamel a tenu à honorer d’anciens internationaux, à l’image de Madjer et de Bencheikh, d’anciens joueurs du Chabab et de l’Entente, comme Kalem, Matem ou encore Salhi. Le général major n’a pas non plus oublié les équipe ayant accédé en Ligue 1, à savoir le PAC, l’USMB et l’USB, et la formation de la Sûreté nationale de kung-fu wushu qui a remporté la première place au dernier championnat arabe par club en Jordanie. Un prix spécial a été attribué aux supporteurs du CSC, désignés meilleure galerie, cette saison. À son tour, M. Hamel à été récompensé par les présidents des deux clubs, pour son engagement personnel et celui de la police algérienne pour assurer le bon déroulement des compétitions sportives. Par ailleurs, l’ancien ne gloire de l’EN et de l’ESS, Abdelhamid Salhi, à tenu à offrir son livre, un Homme nommé fair-play, au ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali.

Rédha M.

DGSN : Dispositif sécuritaire important



Un nombre important de policiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la finale de la coupe d’Algérie de football, prévue cet après-midi à 16h30 au stade du 5-Juillet, selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Ce dispositif sécuritaire sera déployé à l’intérieur et aux alentours du stade, pour encadrer les supporters des deux équipes. Il sera également appuyé par des hélicoptères qui sillonneront tout Alger afin d’assurer un bon déroulement de ce grandiose événement qui drainera la grande foule parmi les fans des deux clubs, indique un communiqué de la DGSN. Les points de contrôles et autres barrages routiers seront renforcés par des brigades mobiles et des motards, pour assurer la fluidité de la circulation automobile et éviter ainsi qu’il y ait des bouchons pouvant causer des désagréments aux automobilistes, suivant les instructions du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, précise-t-on de même source.