Finale de Coupe d’Algérie - 53e édition, ESS - CRB : Du beau spectacle en perspective

La finale de la 53e édition de la Coupe d’Algérie de football, qui opposera, cet après-midi l’ES Sétif au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, s’annonce grandiose entre deux spécialistes de l’épreuve, qui à eux seuls ont remporté le trophée à quatorze reprises (8 pour l’ESS et 6 pour le CRB). Le champion de Ligue 1, l’ES Sétif, aura à cœur de glaner la coupe pour remporter le 3e doublée de son histoire et sa 9e coupe d’Algérie. Emmenés par les Djabou, Djahnit, Hadouche et autres, l’Aigle noir veut encore une fois planer sur le football algérien. L’Entente, un habitué des grands rendez-vous, ne veut surtout pas manquer l’occasion de glaner en la circonstance son 27e titre, toutes compétitions confondues. Disposant d’une belle équipe capable dans son jour de battre n’importe quel adversaire, l’ESS, conduite par Kheireddine Madoui, n’a jamais perdu une finale de coupe d’Algérie.

Elle a remporté les huit finales qu’elle a disputées jusque-là. Pour sa part, le grand Chabab a encore une fois rendez-vous avec l’histoire. Le CRB veut absolument s’offrir une 7e coupe d’Algérie, qui viendra enrichir son palmarès. Les camarades de Yahia-Chérif sont décidés à réussir une grande finale, à la hauteur des espérances de leur grand public, qui ne jure que pour son équipe de toujours. Les protégés de Badou Zaki, qui ont terminé en force la saison, avec une honorable 6e place en championnat après des débuts incertains, ont promis de jouer avec les tripes pour que la joie soit du côté bélouizdadi au coup de sifflet final de la partie, que donnera l’arbitre Ghorbal. Ils affirment qu’il ne faut pas faire trop de calculs dans ce genre de match et qu’il faudra être capable de se libérer rapidement de la pression qui pèse autant sur eux que sur leurs homologues sétifiens. La rencontre promet d’être intéressante au vu des équipes qui animeront cette finale, très attendue par tous, et notamment par les fans des deux clubs. La finale se jouera à guichets fermés. Qui aura le dernier mot ? Réponse, ce soir à la fin du match. Que le fair-play soit avant tout le grand vainqueur de cette confrontation.

Mohamed-Amine Azzouz

---------------/////////////////////

Doublé coupe-championnat

L’ESS veut égaler le record du CRB

L’Entente de Sétif compte égaler le record du nombre de doublés coupe-championnat détenu par le Chabab Riadhi de Belouizdad, à l’occasion de la finale de Dame Coupe 2016-2017, prévue entre les deux formations, aujourd’hui à 16h30, au stade du 5-Juillet d’Alger.

Les amoureux de l’Entente, fondée en 1958, rêvent du doublé pour rejoindre le CRB, seul club algérien à avoir réalisé cet exploit à trois reprises (1966, 1969 et 1970). L’équipe des Hauts Plateaux a eu cet honneur deux fois (1968 et 2012).

Djabou, capitaine de l’ESS : « Pas de favori en finale »

La finale de la coupe d’Algérie 2016-2017 qui opposera l’ES Sétif au CR Belouizdad, mercredi au 5-Juillet (Alger), n’«aura pas de favori» et sera «difficile et différente» de celle ayant mis aux prises les deux équipes en 2012 au même stade de la compétition, ont estimé Abdelmoumene Djabou et Akram Djahnit, déjà vainqueurs du CRB il y a 5 ans (2-1 ap). «La tâche sera très rude pour le CRB qui brigue son 7e trophée, tout comme pour l’ESS qui entend s’adjuger sa 9e coupe», a considéré Djabou, la star des supporters de l’Aigle noir.

Khoudi seul Belouizdadi rescapé de la finale de 2012

Le défenseur du CR Belouizdad Hakim Khoudi est le seul rescapé de la finale de la Coupe d’Algérie 2012 face à l’ES Sétif. Il a affirmé que son objectif était de soulever le trophée face au même adversaire, refusant de parler de revanche. «Je suis le seul joueur qui était présent, lors de finale de 2012, c’étaient des moments difficiles à vivre. Pour cette nouvelle finale, le plus important est de gagner sans se focaliser trop sur l’adversaire», a indiqué à l’APS, le défenseur du Chabab.

---------------/////////////////////

Effervescence chez les supporters

L’effervescence de la finale de la 53e édition de la coupe d’Algérie de football entre le Chabab et l’Entente a atteint son paroxysme chez les amoureux des deux clubs, qui ne jurent, chacun de son côté, que par la victoire, à quelques heures du moment de vérité. D’imposantes banderoles sont accrochées sur l’avenue principale Mohamed-Belouizdad par les supporters des Rouge et Blanc, et sur l’artère d’Aïn El-Fouara, pour les inconditionnels Noir et Blanc qui se montrent très confiants en leurs équipes respectives. L’ambiance est grandiose. La ferveur s’est emparée des supporters. Fumigènes, klaxons, banderoles, maillots, écharpes aux effigies des deux clubs et chants des colorent les différentes artères et rues à Sétif et à Bélouizdad. Cela promet une ambiance exceptionnelle au stade du 5-Juillet, cet après-midi.

M.-A. A.

---------------/////////////////////

Toute Sétif mobilisée

2 trains spéciaux, des bus, des véhicules et 25.000 fans attendus



Chassez le naturel, il revient au galop ! C’est le moins que nous puissions dire de la cité d’Aïn El-Fouara qui prépare dans l’effervescence sa 9e finale de coupe d’Algérie, et s’apprête, plus que jamais dans l’ambiance extraordinaire qui marque ses décors, à aller une fois encore à la conquête d’un trophée qu’elle n’a jamais perdu à ce stade de la compétition.

Partout en effet à travers les quartiers et cités populeuses de cette ville qui vient d’inscrire à son palmarès le 26e titre en décrochant brillamment et par anticipation son huitième titre de champion, on ne semble vivre une fois encore que pour ce sacre qui a fait les beaux jours de l’Aigle noir et ancré dans toutes les mémoires cette légende du second souffle sétifien que beaucoup ne sont pas encore près d’oublier, à se remémorer tous ces moments forts qui ont marqué dans ce contexte, l’aventure de l’entente.

Pour aller dans le sens de cette formidable aventure et faire que l’ambiance de Dame Coupe à Sétif soit égale à elle-même, rien ne semble avoir été laissé au hasard et toutes les dispositions ont été prises pour entretenir, d’une part, cette ambiance, mais aussi préparer ce déplacement de milliers de supporters vers la capitale où le stade du 5-Juillet sera la grande scène d’un scénario déjà vécu en 2012 entre deux grandes formations qui ont fait le bonheur du football algérien et enfanté tant de valeurs sûres.



Deux grandes équipes qui n’ont jamais baissé pied



Dans ce contexte et depuis déjà les premières années de l’indépendance, Ferchichi, Koussim, Mattem, Kemicha, Bourouba et Salhi, pour l’Entente, avec Lalmas, Achour, Nassou, Amar, Kalem, pour le CRB, ont su tracer la destinée de deux grandes équipes qui n’ont depuis jamais baissé pied, en dépit de hauts et de bas, et su entretenir tous ces moments glorieux de la ball ronde algérienne.



Des écrans géants



Intervenant à cet effet, notamment des dispositions prises à l’endroit des supporters, le directeur de la jeunesse et des sports ne manquera pas de revenir sur la mise en place à temps d’une commission présidée par le wali Nacer Maskri et, par déclinaison, toutes ces rencontres qui ont regroupé les responsables de tous les secteurs concernés. «Deux trains spéciaux en partance de Sétif, l’un à minuit et l’autre une heure trente minutes après, pour rejoindre Alger et permettre aux nombreux adeptes de l’Entente d’être au rendez vous. À cela s’ajoutent de nombreux bus pour ceux qui préfèrent accomplir le voyage par route dans une organisation qui met en œuvre toutes les facilités nécessaires», dit-il. Ceux qui resteront à Sétif pourront suivre la finale à travers deux écrans géants qui seront disposés sur des espaces aménagés en la circonstance par la wilaya de Sétif.

Farouk Zoghbi

---------------/////////////////////

M. Zorgane Entraîneur

Adjoint de l’ESS : « à chance égale »

La finale de la coupe d’Algérie ESS-CRB, se jouera à ‘‘chance égale’’ et son issue est ‘‘imprévisible’’, a estimé l’entraîneur-adjoint de l’Entente, Malik Zorgane. « ESS et CRB ont tous les deux une histoire particulière avec Dame Coupe et drainent un nombre important de supporters derrière eux, rendant ainsi quasi imprévisible l’issue de la rencontre », a déclaré le technicien à l’APS, affirmant que « seul le terrain départagera les deux formations le 5 juillet.»

---------------/////////////////////

Mustapha Ghorbal au sifflet

La FAF a désigné M. Mustapha Ghorbal

pour arbitrer la finale de la coupe d’Algérie 2017, qui opposera le CR Belouizdad à l’Entente de Sétif. Ghorbal sera assisté par Baiod Samir et Bouabdellah Omari, alors que Hallalchi Abderrezak sera le 4e arbitre.

---------------/////////////////////

Finale

Le parcours de l’ESS et du CRB

32e de finale (25 novembre 2016) :

AS Bordj Ghedir - CRB 0-1

ESS - SCM Oran 2-0



16e de finale (14-15 décembre 2016) :

CRB - US Chaouia 2-1

DRB Staouéli - ESS 0-5



8e de finale (27-28 décembre 2016) :

MC Saïda - CRB 1-1 (CRB qualifié aux t.a.b. 4-3)

ESS - JS Saoura 2-2 (ESS qualifiée aux t.a.b 7-6)



1/4 de finale (31 mars et 1er avril 2017) :

CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj 2-1

ES Sétif - US Tébessa 4-0



1/2 finales (20 et 24 juin 2017) :

CRB - USMBA 0-0 (CRB qualifié aux t.a.b 6-5)

MCA - ESS 2-3 (ap)

---------------/////////////////////

A retenir

Mokhtar Arribi

Le regretté a été le premier entraîneur à remporter le premier trophée de Dame Coupe de l’Algérie indépendante organisée en 1963 avec l’ES Sétif victorieuse de l’ES Mostaganem en match rejoué (2-0). Arribi s’adjugera deux autres trophées, toujours avec l’ESS, en 1968 aux dépens du NA Husseïn-Dey (3-2 après prolongation) et en 1980 face à l’USM Alger (1-0).



3 doublés pour le CRB

Le Chabab (ex-CR Belcourt) a glané, durant sa période dorée (1964-1970), trois doublés (coupe et championnat d’Algérie en 1966, 1969 et 1970), grâce à sa triplette magique Lalmas-Kalem-Achour qui lui a permis de dominer le football national, de la tête et des épaules.



Lalmas

L’ancienne gloire du CR Belcourt reste le joueur emblématique de cette épreuve populaire en remportant trois coupes en 1966, 1969 et 1970, tout en étant le meilleur artificier en finales (7 buts). Ce record difficile à battre est toujours debout après 47 ans.



Mattem Lounis

L’autre star des années 1960 avait remporté 3 trophées avec l’ESS (1963 et 1964), puis avec le CRB (1966).



Dix finales pour le CRB

Le CRB va jouer aujourd’hui contre l’ESS sa 10e finale de Coupe d’Algérie, avec un bilan chiffré de six victoires et trois défaites.

---------------/////////////////////

Palmarès

Avant la finale ESS-CRB

1963 : ES Sétif

1964 : ES Sétif

1965 : MC Saïda

1966 : CR Belcourt

1967 : ES Sétif

1968 : ES Sétif

1969 : CR Belcourt

1970 : CR Belcourt

1971 : MC Alger

1972 : Hamra Annaba

1973 : MC Alger

1974 : USM El-Harrach

1975 : MC Oran

1976 : MC Alger

1977 : JS Kabylie

1978 : CR Belouizdad

1979 : NA Husseïn Dey

1980 : ES Sétif

1981 : USM Alger

1982 : DNC Alger

1983 : MC Alger

1984 : MC Oran

1985 : MC Oran

1986 : JS Kabylie

1987 : USM El-Harrach

1988 : USM Alger

1989 : ES Sétif

1990 : non disputée

1991 : USM Bel-Abbès

1992 : JS Kabylie

1993 : non disputée

1994 : JS Kabylie

1995 : CR Belouizdad

1996 : MC Oran

1997 : USM Alger

1998 : WA Tlemcen

1999 : USM Alger

2000 : CR Béni Thour (Ouargla)

2001 : USM Alger

2002 : WA Tlemcen

2003 : USM Alger

2004 : USM Alger

2005 : ASO Chlef

2006 : MC Alger

2007 : MC Alger

2008 : JSM Béjaïa

2009 : CR Belouizdad

2010 : ES Sétif

2011 : JS Kabylie

2012 : ES Sétif

2013 : USM Alger

2014 : MC Alger

2015 : MO Béjaïa

2016 : MC Alger

2017 : ?