Gratuité de l’accès à la plage : Ultimatum pour l’application de la directive du gouvernement

Lancée officiellement jeudi dernier à travers les wilayas côtières, la saison estivale-2017 se distingue par l’application de l’instruction ministérielle portant gratuité de l’accès à la plage. « Aucune violation ne sera tolérée contre le principe de la gratuité d’accès aux sites de baignades, tel que consacré par la loi». Un dispositif est mis en place pour assurer l’application de l’instruction du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Les walis des wilayas concernées ont appelé les présidents d’assemblées des communes littorales des différentes wilayas à appliquer à la lettre les instructions du ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, particulièrement celles régissant la gratuité des plages et bannir ainsi le bricolage et le commerce pécuniaire sur les plages », Pour autant, il a été procédé à l’octroi d’une autorisation aux APC pour louer des espaces bien déterminés, suivant la réglementation en vigueur régissant ce créneau, à des plagistes, sans pour autant porté atteinte au principe de gratuité d’accès aux plages.

R.S