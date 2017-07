Période estivale-2017 : Il faut des actions concrètes

La saison estivale bat son plein à travers les wilayas côtières du pays. Chaque wilaya possède sa propre stratégie pour attirer le plus grand nombre de visiteurs afin de redynamiser le secteur du tourisme qui demeure mal exploité pour le développement des communes des wilayas. Dans beaucoup de wilayas, cette saison se prépare bien avant l’ouverture officielle fixée au 1er juin de chaque année. Des dispositions sont prises et des moyens humains et matériels sont déployés pour assurer le bon déroulement de l’évènement. La wilaya de Bejaia fait partie des 14 wilayas côtières à vocation touristique. Avec ses huit communes côtières, Melbou, Souk El Tenine, Aokas, Tichy et Boukhelifa pour la côte Est et Bejaia, Toudja et Beni Ksila pour la côte ouest, cette année, Bejaia ne dispose que peu de nouvelles commodités pour assurer une saison estivale meilleure que les précédentes. À quelques jours de l’ouverture de la saison estivale, des réunions ont été tenues sous la présidence du wali et regroupant les membres de la commission de préparation de la saison estivale. Des dispositions ont été prises conformément aux dernières orientations du ministre de l’Intérieur sur la gratuité de l’accès aux plages et l’interdiction du squattage des espaces au bord des plages. Mais sur le terrain, aucune recommandation n’est appliquée. C’est l’anarchie, tout est squatté par des indus occupants, les accès aux plages sont payants et les prix des parkings ont triplés. Quant à l’aspect environnemental, les plages concernées qui sont censées accueillir beaucoup d’estivants sont dans un état lamentable : ordures et toutes sortes de détritus jonchent tout au long du littoral, le sable couvert de canettes, sachets d’ordures et des eaux usées qui se déversent un peu de partout.



L’accès aux plages est libre et gratuit



C’est un constat amer et un véritable gâchis sur le plan économique et financier (recettes) pour ces communes qui ne semblent pas plus motivée de donner une priorité à cette activité créatrice de richesse et d’emploi. Chaque année, les services du tourisme annoncent des chiffres par millions d’estivants qui affluent vers les plages de la wilaya mais ces statiques ne reflètent pas la réalité du terrain. Ainsi, selon les services de la wilaya et lors de la dernière réunion, le wali avait instruit les membres de la commission chargée de la préparation estivale de veiller à assurer aux estivants des prestations de qualité, dans un environnement sain, pour éviter le renouvellement des mêmes insuffisances déjà constatées lors des précédentes saisons estivales. Le wali a beaucoup insisté sur l’amélioration des conditions d’accueil. La qualité des prestations du service public, au niveau des communes côtières est une urgence de premier plan qui doit être traduite impérativement sur le terrain par la mise en œuvre des axes de travail formulés. Parmi les principales recommandations : l’accès aux plages est libre et gratuit . «Ce principe ne doit pas être interrompu, ni remis en cause», avait insisté le wali lors de la réunion tenue lors de l’installation officielle de cette commission. Les équipements balnéaires (parasols, chaises et tables) ne seront pas autorisés sur le périmètre des plages . Un espace leur sera réservé à l’entrée des sites. Il est également demandé aux présidents d’APC de réaliser des structures légères modulables et démontables qui serviront de douches, sanitaires, et postes de sécurité. Les activités sportives et de loisirs sont autorisés dans le respect des normes de sécurité, garantissant l’intégrité des usagers.

À propos de l’utilisation des jets-ski au niveau des plages souvent à l’origine d’accidents dramatiques, le wali a donné des instructions pour que cette activité soit strictement contrôlée pour éviter toute atteinte à l’intégrité physique des estivants.

IL a demandé également aux responsables des directions du commerce et de la santé d’assurer quotidiennement, dans le cadre des brigades mixtes et de manière inopinée, le contrôle des concessionnaires exerçant dans le domaine alimentaire. Les plages autorisées à la baignade doivent disposer d’une ou plusieurs aires de stationnement, aménagées conformément aux normes requises. Le parking sera gardé et surveillé par des jeunes autorisés par qui de droit en favorisant et privilégiant les handicapés de la localité concernée. Le premier responsable de la wilaya a souligné les insuffisances en matière d’éclairage public et le manque de commodités nécessaires au niveau de nombreuses plages. Ainsi 12 plages sur les 46 que compte la wilaya de Bejaia sont interdites à la baignade cette année . Le wali à demandé aux responsables concernés de prendre cette année toutes les dispositions nécessaires pour enregistrer zéro plage interdite pour la prochaine saison estivale 2018. Le wali a exhorté les directeurs et chefs de daïra afin d’élargir cette préparation en allant vers les zones de montagne pour aménager de nouveaux sites touristiques possibles. Autre mesure prise énoncée lors de cette réunion, est le problème du squattage des plages par des parkings sauvages sous silence de la part des communes. M. Hattab a fermement demandé —espérons que ça se concrétisera cette année— aux chefs de daïra d’éradiquer le phénomène qui revient chaque année, lié au squattage d’espaces publics sur les plages au détriment des libertés individuelles des citoyens, ainsi que la prolifération d’une multitude d’activités commerciales informelles ne répondant à aucune norme d’hygiène, ni de santé publique. Les chefs de daïra ont été instruits également afin d’éliminer toutes les baraques qui se trouvent tout le long des routes nationales.



Des comportements néfastes.



En matière d’environnement il est prévu la mise en place des bacs a tri sélectif tout le long des plages et des caissons à ordures à l’arrière plage qui seront transportés vers la décharge. Le wali a insisté sur la prise en charge des points noirs de rejets d’eaux usées déversant vers la mer. Le transport public se complique à chaque période d’été et un dispositif spécial est préparé pour faciliter le déplacement des estivants et habitants de la wilaya. Les transporteurs exploitant des lignes urbaines seront affectés pour desservir en alternance la côte Ouest, tout en assurant la continuité du service public. Pour la coté Est, le transport est déjà bien assuré. Le wali a instruit le directeur des transports afin d’orienter les transporteurs exploitant les lignes rurales et intercommunales à desservir les différentes plages et sites touristiques de la wilaya durant le week-end et jours fériés à partir des communes intérieures. Des micros bus de 12 et 15 places seront réquisitionnés pour desservir la plage des aiguades et d’autres qui permettront également aux visiteurs de se rendre jusqu’au mont de Gouraya en empruntant le parc national de Gouraya avec sa faune et sa flore. La commune de Melbou a pris une excellente initiative pour le nettoyage du fond marin de sa plage et l’aménagement de ses principales artères pour un meilleur accueil de ses visiteurs.

Cependant toutes les recommandations faites lors de ces réunions ne sont pas mises en application sur le terrain. Les plages sont squattées par des jeunes se réclamant être d’anciens gérants des lieux avec l’accord des APC. Les parasols, tables et chaises sont installés sur le long des plages et les baigneurs sont obligés de louer, à défaut ils doivent quitter les lieux. Des parkingeurs demandent jusqu’à 200 DA le véhicule, alors que le cahier de charges fixe le prix à 50 DA. Des comportements néfastes qui bloquent le développement du tourisme et l’afflux des visiteurs a Bejaia. La direction du tourisme qui fait état de l’arrivée en masse des touristes, mais ses services ne font aucune distinction entre estivants, baigneurs et touristes. En effet, les estivants sont des vacanciers venus d’autres wilayas pour s’éloigner du vacarme de leur ville et qui louent des appartements chez des particuliers. Ces locations « illicites » ne sont jamais déclarées à travers un bail de location, c’est du donnant-donnant. Le locataire passe inaperçu. La catégorie des « baigneurs » est la plus visible. Chaque matin des personnes arrivent avec des moyens de transports différents (taxis, transport public, motos, véhicules personnels) en emportant sous leurs bras leurs parasols et autres équipements nécessaires. Ils s’installent dans un endroit en bordure de mer, y passent la journée allonger sur le sable, barbotent dans l’eau et consomment la nourriture préparée et apportée dans des sachets et en quittant les lieux. Il n’est pas étonnant pour cette catégorie de baigneurs de laisser «un petit souvenir de leur passage » avec des sachets d’ordures abandonnés sur les lieux. Une autre frange de baigneurs ne passe pas inaperçue durant toute la période estivale. Ce sont des individus qui, faute de moyens, viennent passer la nuit à la belle étoile, allongés sur des matelas de fortune des carton à même le sable, ou encore sur les trottoirs des axes routiers, enveloppés l’un a côté de l’autre dans leur couverture, reflétant une image désolante et inquiétante et créant une anarchie totale pour la sécurité de la commune.



Pour une meilleure sécurité des personnes.



Pour ceux que l’on aime appeler «les touristes», dont une partie de la communauté nationale résidant à l’étranger, ils sont peu nombreux et préfèrent s’installer à l’hôtel, prendre leurs repas dans les restaurants et aller visiter les endroits touristiques en dehors des plages. Ce sont des gens qui dépensent un certain budget réservé spécialement pour les vacances, en monnaie locale . Beaucoup de pays tablent sur cette dernière catégorie qui fait rentrer de la devise qu’ils échangent en monnaie locale, mais à condition d’offrir à ces touristes les meilleures conditions d’accueil. Ce n’est pas acquis tant que la culture du tourisme n’est pas instaurée dans les différentes régions du pays. En effet, excepté les régions du Sud d’Algérie qui sont mieux organisées, les guides touristiques et les offices de tourisme sont inexistants dans plusieurs wilayas, alors que leurs activités jouent un rôle important dans le développement du secteur touristique. Bien qu’une saison estivale se prépare plusieurs mois avant le début de la saison et que chaque année il est plus que nécessaire de faire le bilan de la saison précédente en remédiant à toutes les insuffisances enregistrées, le constat cette année est pratiquement le même et les préparations retardées. Certes, il est inconcevable de parler de saison estivale réussie tant que les conditions d’accueil font défaut, à commencer par l’insalubrité qui ronge les villes et particulièrement le chef-lieu de la wilaya ou à longueur de journée, des poubelles débordent d’ordures, des décharges à ciel ouvert à travers toutes les cités, des trottoirs crasseux et défoncés, des routes endommagées et entrecoupées de ralentisseurs anarchiques, des parkings sauvages qui pullulent rendant la vie infernale aux automobilistes, des trottoirs squattés par des commerçants qui exposent leur marchandises, des quartiers plongés dans le noir rendant impossible les sorties nocturnes ; des affiches anarchiques sur les murs rend les façades hideuses et les affiches des candidats aux dernières élections législatives du 4 mai encore collées. Pour une meilleure sécurité des personnes, il faut des actions de ramassage des bêtes errantes sur les plages et dans les quartiers et également les malades mentaux qui déambulent dans les rues et qui peuvent à tout moment présenter un danger pour les citoyens. Certes les défaillances sont nombreuses et il appartient aux élus locaux et aux responsables de différents secteurs concernés d’y remédier dans l’urgence en changeant les mentalités avant d’opérer a des changements d’organisation superficielle comme le rafistolage, le badigeonnage et toutes ces actions provisoires qui perdurent. Des actions qui ne demandent pas de gros moyens mais une volonté et l’amour pour cette wilaya qui a trop souffert par les négligences des uns et le laisser-aller des autres. Espérons que durant les quelques jours avant le début de la saison estivale, les instructions du wali seront rapidement mis en œuvre ou à défaut il faudrait attendre encore la saison prochaine pour mieux faire.

Mustapha Laouer