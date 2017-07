Semaine maghrébine du tourisme et de l’artisanat : Des textes puisés de scènes rupestres de l’Ahaggar

Une soixantaine d'exposants ont pris part, ce dimanche à Béjaïa, à l'ouverture de la semaine maghrébine du tourisme et de l'artisanat. Les participants, issus de 18 wilayas auxquels se sont associés des représentants de Tunisie et de Libye, y offrent une foule de produits alliant, bijoux, poterie, bois, céramique et vêtements, proposés autant à la vente qu'à la découverte, avec en filigrane, «susciter l’intérêt du public pour l’artisanat et l'authenticité maghrébine, et partant leur développement». «Partout dans le monde, l’artisanat recule. Mais au Maghreb, elle l'est encore davantage. C'est pourquoi, il est impératif de conjuguer les efforts pour en préserver les métiers», relève un représentant Tunisien, qui y voit en l'espace algérien, un débouché idoine pour les (efforts) matérialiser. Un sentiment du reste partagé par le président de l'association lumières d'artistes, Abderahmane Bouaita, organisateur de l'événement, qui croit que «les métiers de l'artisanat se développent avec une forte dynamique dans le pays, lequel, a terme, est capable de fédérer les énergies et les potentialités maghrébines». Parmi les exemples montrés à l'occasion, celui de la sculpture sur cuir reste le plus probant, en raison du peu de cas qui lui est consacré et de ses exigences rares. L'un des exposants en a profité ainsi pour reproduire sur cette matière, des figures de scène rupestre de l'Ahaggar, assorties, de surcroît, d'un support de textes puisés directement d'un ouvrage d'une anthropologue nationale notoire et qui trace des milliers d'années d'histoire sur l’épopée civilisationnelle berbère. En fait l'exposition, déroulée autant dans les halls du théâtre qu'à l’extérieur, sous des chapiteaux, montés à même les trottoirs du boulevard Amirouche, offre une réelle opportunité, notamment pour les estivants et les touristes afin de découvrir tout un univers de métiers d'art méconnus et un motif supplémentaire pour chiner et acquérir des œuvres. La manifestation s'étalera jusqu'au 06 juillet

prochain.(APS)