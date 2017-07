Université des sciences et de la technologie d’Oran : Quatre nouvelles spécialités

Quatre nouvelles spécialités professionnalisantes seront ouvertes à l’Université des Sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf d’Oran à la rentrée universitaire 2017/2018, a-t-on appris de la rectrice de cet établissement d’enseignement supérieur, Nacera Benharrat. Il s’agit de parcours en licence dans le génie électrique, le génie mécanique, le génie des procédés et la pétrochimie qui permettront aux étudiants de postuler pour des postes dans les domaines de l’automobile et des hydrocarbures notamment», a-t-elle précisé. Les places pédagogiques dans ces spécialités professionnalisantes se limiteront entre 60 à 100 par promotion, a noté Mme Benharret ajoutant que la qualité de l’enseignement exigée dans ce genre de formation et le souci de garantir un maximum d’employabilité font qu’il n’est pas possible de prendre un grand nombre d’étudiants. S’agissant du nombre global des places pédagogiques prévues pour recevoir les nouveaux bacheliers, la rectrice de l’USTO a indiqué qu’il est prévu l’ouverture de 4.000 nouvelles places pédagogiques pour la rentrée 2017/2018 dans toutes les spécialités et dans 24 parcours de licence. Les mêmes prévisions avaient été établies pour la rentrée 2016/2017 alors que le nombre d’étudiants inscrits avait atteint les 5.200. Mme Benharrat a souligné que son établissement ne pouvait en aucun cas refuser recevoir les étudiants quel que soit leur nombre. «Nous serons alors contraints d’adapter les emplois du temps pour une répartition judicieuse des locaux et des charges des enseignants», a-t-elle ajouté.