Clôture de l’année scolaire à l’Université Alger 3 : Promotion du niveau scientifique et académique

Le président de l’Université d’Alger 3, Rabah Cheriet, a mis l’accent sur l’importance de la formation et de l’encadrement dans la promotion du niveau scientifique et académique chez les étudiants et professeurs. Dans une allocution à l’occasion de la clôture de l’année scolaire à l’Université Alger 3, M. Cheriet a précisé qu’«il y a des efforts constants pour la modernisation de l’université et la promotion de l’acquisition scientifique et académique chez les professeurs et étudiants, à travers la création de laboratoires et la mobilisation des moyens dans les domaines de la recherche et la formation». Le responsable a estimé nécessaire de satisfaire aux préoccupations de la corporation universitaire, consacrer le dialogue, comme moyen de résolution des problèmes soulevés et garantir la stabilité de l’université. Ceci permettra, a-t-il ajouté, de «conférer une efficacité durable aux efforts visant à développer l’université». M. Cheriet a indiqué que l’université œuvrait de manière intégrée et continue avec les partenaires et acteurs dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin qu’elle soit un «modèle exceptionnel sur les plan pédagogique et académique ainsi qu’en matière d’organisation des examens de manière régulière et méthodique». Pour sa part, le directeur de l’Institut des sciences de l’information et de la communication, Ahmed Hamdi, a révélé l’existence de 600 mémoires de master en attente de soutenance, relevant le manque d’enseignant-encadreurs dans l’institut. Des professeurs et étudiants lauréats ont été honorés à cette occasion en reconnaissance de leur apport en faveur de la promotion de la recherche scientifique et le développement de l’université.