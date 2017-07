Ecole nationale de santé militaire d’Aïn Naâdja : Hommage au Chahid NourEddine Rebah

Une cérémonie de sortie de la 30e promotion, organisée dimanche à l'École nationale de santé militaire Kaddi-Bakir d’Aïn Naâdja (Alger), a été présidée par le général-major Zenakhri Mohamed, secrétaire générale au ministère de la Défense nationale, en présence de hauts cadres du ministère.

Dans son allocution, le général Abderrezak Bousseloub, commandant de l'École nationale de santé militaire, a salué les efforts consentis par le ministère de la Défense nationale, pour assurer un système de formation et d'enseignement au sein de l'institution militaire, soulignant l'intérêt accordé par l'ANP par les moyens modernes assurés. Indiquant que l'école a veillé à ce que les promotions sortantes bénéficient d'une formation scientifique de haut niveau, il a qualifié celle-ci de «vivier des futurs cadres» de la santé militaire, ajoutant qu'elle joue «un rôle important» dans la formation des praticiens généralistes et spécialistes, ainsi que les paramédicaux.

La promotion sortante 2016-2017 concerne les praticiens spécialistes en sciences médicales ayant obtenu le diplôme d'études médicales spéciales, les élèves officiers de carrière ayant obtenu un diplôme de graduation en sciences médicales et de la 2e promotion des élèves sous-officiers de carrière détenteurs du diplôme de licence professionnalisante en sciences paramédicales.

Dans ce cadre, M. Bousseloub a exhorté les promotions sortantes à symboliser, lors de l'accomplissement de leurs missions, le sens de l'efficacité, de la disponibilité et le dévouement total aux valeurs et principes de l'ANP.

La 30e promotion de l'École nationale de santé militaire a été baptisée du nom du chahid Nour Eddine Rebah. Né le 20 juin 1932 dans la wilaya de Blida, Nour Eddine Rebah est issu d'une famille modeste connu pour son esprit de patriotisme.

Le martyr a rejoint la Faculté de médecine en 1952. Parallèlement à ses études universitaires, le chahid était un militant politique contre le colonialisme.

Il a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale en juillet 1956. Il est tombé en martyr au champ d'honneur suite à un accrochage avec les parachutistes de l'armée française le 13 septembre 1957 à Djebel Béni Salah à Bouhendas au sud-est de Chréa (Blida). Le chahid avait été un des dirigeants du mouvement national de la jeunesse qu’il représenta dans les festivals mondiaux de la jeunesse.