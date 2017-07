Ecole supérieure de défense aérienne du territoire : Sortie de promotions d’officiers stagiaires

Le commandant des forces de la défense aérienne du territoire, le général major Amar Amarni, a présidé, dimanche, une cérémonie de sortie de promotions d’officiers stagiaires de l’École supérieure de défense aérienne du territoire Ali-Chebati. Il s’agit, notamment de la 25e promotion d’officiers de commandement et d’état-major, de la 41e promotion d’officiers de perfectionnement, de la deuxième promotion «cycle Master d’officiers ingénieurs» et de la huitième promotion d’officiers et élèves du cycle d’application et de la 34e promotion d’officiers d’active composée d’élèves officiers d’active «cycle d’ingénieurs d’État en défense aérienne». Ces promotions sont baptisées du nom du martyr Laroussi Boulanouar. Dans une allocution à cette occasion, le général Moufdi Yous, commandant de l’école, a salué le «niveau de la formation et les efforts consentis pour la promouvoir afin qu’elle réponde aux exigences du professionnalisme», exhortant les promotions sortantes à «faire preuve de loyauté et d’abnégation dans le travail par fidélité au serment de novembre». Le général Yous a évoqué la nature de la formation militaire et scientifique intégrée, soulignant «l’importance accordée par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire à la formation». La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et de grades aux lauréats par le général major Amar Amarni. Une parade a été exécutée par les promotions sortantes. Un exposé sur les activités générales et les projets de fin d’études réalisés par les élèves durant l’année scolaire a été présenté au général major et aux invités de l’école au niveau du stand ouvert aux visiteurs. Un hommage a été également rendu à la famille du chahid Laroussi Boulanouar, outre la signature du registre d’or de l’école par le général major, commandant des forces de défense aérienne du territoire. Né en 1932 à Khanguet Amaache (Batna), le chahid Laroussi Boulanouar a été l’un des premiers à rejoindre les rangs des moudjahidine de la Révolution dans la Wilaya I. Il a dirigé l’assaut de la caserne française en 1955 dans la région de Béni Ferh. Il a également participé aux batailles de Tafrant (25 mars 1956) et de Boulaghmane (début 1957), avant de tomber en martyr en 1959.