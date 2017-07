Le général de corps d’armée, M. Gaïd Salah, préside la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers à Cherchell : professionnalisme force et maîtrise

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, hier à l'Académie militaire Houari-Boumediène de Cherchell, une cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers.

Il s’agit, donc, de la sortie de la dixième promotion de formation militaire commune de base, la quarante-huitième promotion de formation fondamentale et la première promotion d'officiers du cycle Master.

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a été accueilli, à son arrivée à l'AMC, par le commandant des forces terrestres, le général major Ahcene Tafer, le commandant de la 1re Région militaire, le général major Habib Chentouf, et le commandant de l'Académie, le général major Ali Sidane. Ont assisté à la cérémonie, aux côtés du général major Gaïd Salah, des membres du gouvernement, des cadres supérieurs de l'État, des membres du corps diplomatique accrédité à Alger et les familles des nouveaux diplômés. La délégation s'est rendue ensuite à la place d'armes, où le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a présidé la cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'année scolaire 2016-2017,

Dans son allocution du Commandant de l'Académie militaire de Cherchell, M. Ali Sidane, a tenu de rappeler la qualité et le niveau de la formation dispensée au profit des promotions sortantes durant leurs années de formation. «L'Académie enregistre aujourd'hui la naissance d'une nouvelle élite d'officiers de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, qui a connu une formation militaire et scientifique spécialisée, constituant une élite d'hommes de demain, imprégnée de tous les valeurs de dévouement, d'abnégation et d'orgueil», a dit M. Sidane qui s'est adressé aux promus en les exhortant à faire preuve d'exemplarité dans leurs conduite et comportement, et de s'imprégner d'esprit de patriotisme et de forte volonté pour défendre la patrie. «Vous promus, vous prêtez aujourd'hui un si cher serment, dont vous jurez d'être dévoués à la patrie et à son peuple, après quatre laborieuses années de formation et de discipline, au cours desquelles l'académie a veillé, avec ses cadres, à vous imprégner de valeurs de la science et du savoir, et des plus hauts niveaux de formation et d'instruction», a-t-il indiqué.



Des exercices et des exhibitions de haut niveau, magistralement effectués



Après la prestation de serment par les promotions sortantes, le général de Corps d'armée a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion, en remettant le diplôme au major de promotion Master en mécanique énergétique et systèmes de propulsion, puis il a remis le grade de sous-lieutenant et l'épée de l'Académie au major de promotion de la formation Fondamentale, pour permettre ensuite à la délégation qui l'accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats. Par la suite, M. Ahmed Gaïd Salah a eu à remettre son diplôme au major de la promotion de Formation Militaire Commune de Base. La cérémonie, marquée par une forte présence des familles des élèves sortants, s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la 48e promotion ne soumette à l'approbation de Monsieur le général de Corps d'armée la baptisation de la promotion au nom du défunt moudjahid, le général El-Hachemi Hadjres. Il a également présenté un bref aperçu de la vie du défunt. Les carrés de formations ont ensuite quitté la place d'armes, pour prendre position au point de départ pour la parade, cédant place aux exhibitions sportives de combat, à l'instar du karaté, du kung-fu, ainsi que des mouvements sportifs d'ensemble avec et sans armes, et ce avant de reconstituer la carte de l'Algérie avec les couleurs nationales, défendue par les éléments de l'Armée nationale populaire. Dans une ambiance ponctuée de youyous et d’applaudissements, l’assistance a pu ainsi apprécier toutes les techniques et le savoir-faire de l’élite de l’Académie. En outre, il y avait un exercice démonstratif de combat relatif au bouclage et à la neutralisation d'un groupe de criminels. Le vice-ministre de la Défense nationale a également suivi, en direct sur écran géant, la diffusion d'exercices démonstratifs exécutés par nos forces navales, mettant en scène la libération d'otages à bord d'un bâtiment de transport de voyageurs battant pavillon algérien.



M. Gaïd Salah : « L’ANP, digne héritière de l’ALN »



Le cérémonial a ensuite été clôturé par une parade militaire sur des airs de musique militaire interprétée par une troupe de la Garde républicaine, dans un défilé conduit par les porte-étendards, suivis de carrés d'élèves officiers de carrière de formation Fondamentale et Militaire Commune de Base, ainsi qu'une exhibition de saut de parachutes.

Par ailleurs, le général de Corps d'armée a également procédé à l'inspection et à l'inauguration de structures pédagogiques, à l'instar des laboratoires scientifiques et du complexe d'enseignement assisté par ordinateur. Monsieur le vice-ministre a suivi, via la télédiffusion, les exposés des travaux de fin d'études des élèves officiers de carrière promus, ayant achevé leur formation universitaire.

À l'issue de cette journée, Monsieur le général de Corps d'armée a rendu hommage à la famille du défunt moudjahid, «le général El-Hachemi Hadjres», avant de parapher le livre d'or de l'Académie.

Il convient d'ajouter que Monsieur le général de Corps d'armée avait tenu, la veille de cette cérémonie, une rencontre avec le Commandement, les cadres, les stagiaires et les élèves de l'Académie, où il avait donné une allocution d'orientation félicitant les nouveaux promus de l'ensemble des structures de formation de I'ANP, affirmant qu'une formation de haut niveau est le passage obligatoire qui permet de promouvoir les capacités opérationnelles et tactiques de l'Armée nationale populaire. Concernant l'AMC, M. Gaïd Salah s'est félicité de la qualité et du niveau d'enseignement et de formation prodigués par cette prestigieuse académie de renommée régionale et mondiale, à ses élèves, grâce «aux efforts intenses consentis pour un investissement bénéfique et utile dans le système d'enseignement et de formation de l'ANP».

Par ailleurs, le général de corps d'armée a mis l'accent, lors de cette rencontre, coïncidant avec les festivités célébrant la fête de l'indépendance, sur l'importance de l’événement qui «coïncide avec la célébration par notre pays d'une journée historique mémorable, à savoir : le recouvrement de la souveraineté nationale, réalisée grâce aux sacrifices du peuple algérien qui a mené la plus glorieuse des révolutions des temps modernes».

Sarah A. Benali Cherif

--------------///////////////////

A propos du défunt Hachemi Hadjres

Hachemi Hadjres est né le 20 octobre 1932 dans la commune de Larbaâ Nath Irathen (W. Tizi Ouzou), où il a suivi son premier enseignement, avant de rejoindre, en 1948, la Zaouïa Koko d’Aïn El-Hammam, pour clôturer la récitation du Coran, puis l'Institut Abdelhamid Ibn Badis en 1952. En 1956, le défunt a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la Wilaya historique II, où il a occupé le poste de responsable politique de la région d'Annaba et de Guelma, puis des postes supérieurs dans les rangs de l'ALN.

Après l'indépendance, le moudjahid Hadjres a occupé plusieurs postes supérieurs au sein de l'Armée nationale populaire (ANP), dont celui de Commandant de la 5e Région militaire, de 1975 à 1982, Commandant de l'Académie militaire de Cherchell, de 1982 à 1987, et inspecteur général de l'ANP, en 1987.

En 1989, le défunt prend sa retraite et occupe le poste de responsable des relations extérieures au bureau politique du parti du Front de libération nationale, (FLN) en 1989 et 1991.

Après des décennies de bons et loyaux services, le général El-Hachemi Hadjeres décède au mois de septembre 2011 à l'âge de 79 ans, à l'hôpital d’Aïn Naâdja.

S. A. B. C.