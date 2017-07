Libertés individuelles et liberté de la presse : M. Rodney Frelinghuysen salue les réalisations de l’Algérie

Le président de la commission du budget de la Chambre des représentants du Congrès américain, Rodney Frelinghuysen, a salué, lors de l'audience que lui a accordée le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, les réalisations de l'Algérie au cours de ces dernières années, dans tous les domaines, notamment les libertés individuelles et la liberté de la presse, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Accompagné d'une délégation du Congrès, le responsable américain, qui effectue une visite en l'Algérie, a salué «les réalisations de l'Algérie au cours des dernières années dans tous les domaines, notamment les libertés individuelles et la liberté de la presse», précisant, à propos du caractère transfrontalier du terrorisme, que «les États-Unis d'Amérique en avaient tiré l'enseignement». L'audience qui a eu lieu au siège du Conseil de la nation, en présence de l’ex-ambassadrice des États-Unis à Alger, Mme Joan Polaschik, a permis de passer en revue les relations bilatérales, les voies et moyens de les hisser au niveau parlementaire. Les deux parties ont également abordé les questions d'intérêt commun, notamment la question du terrorisme. À ce propos, M. Bensalah a rappelé l'approche algérienne adoptée, en vue de traiter ce fléau et son caractère transfrontalier, rappelant, par-là même, la politique de réconciliation nationale initiée par Son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. S'agissant de la situation en Libye, les deux parties ont relevé la convergence de vues en ce qui concerne le rétablissement de la sécurité dans ce pays, à travers le rapprochement des points de vue entre les différentes parties au conflit.

Pour ce qui est de la décolonisation en Afrique, en l’occurrence le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui figurait parmi les points abordés lors des entretiens de M. Abdelkader Bensalah avec la délégation du Congrès américain, M. Rodney Frelinghuysen a fait part de la «disponibilité du Congrès à intensifier les visites des délégations parlementaires, en vue de mieux connaître cette question». Par ailleurs, les deux parties ont abordé les moyens d'élargir les relations bilatérales dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.



Activer les mécanismes de la diplomatie parlementaire



Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a évoqué, avec la délégation parlementaire américaine, les «bonnes relations» liant les deux pays dans de différents domaines. Lors de cette rencontre où les deux parties «ont évoqué les bonnes relations qui lient les deux pays dans les domaines politique, économique et culturels, M. Bouhadja a mis en avant «la nécessité d'activer les mécanismes de la diplomatie parlementaire pour consolider la coopération entre les deux pays», précise la même source. Qualifiant, pour sa part, l'Algérie de «socle de stabilité et de paix», le président de la délégation américaine a salué «son rôle constructif dans l'instauration de la paix dans son voisinage et son aide aux pays affectés par l'instabilité en Afrique afin de trouver des solutions pacifiques à travers la réconciliation nationale». M. Frelinghuysen a loué également «les contributions pionnières de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme au service de la sécurité et de la paix internationales».