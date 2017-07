M. Djamel Kaouane reçoit l’ambassadeur du Qatar : Partenariat fructueux

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, au siège de son département ministériel, l’ambassadeur du Qatar à Alger, Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al Sahlaoui. Lors de cet entretien, «les relations amicales entre l’Algérie et le Qatar, et les moyens de les mettre à contribution pour promouvoir davantage la coopération dans le domaine de la communication entre les deux pays ont été abordés", indique un communiqué de ce ministère. L’audience a permis également d’«apprécier les grandes avancées concrétisées par les deux pays en matière de liberté de la presse, et de mesurer, à l’aune de ces avancées, l’enjeu primordial d’un balisage éthique qui donne aux métiers de l’information et de la communication leurs lettres de noblesse et toute leur dimension démocratique».