M. Raouya rencontre Mme Polaschik : Un niveau de coopération satisfaisant

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis, Mme Joan Polaschik, avec laquelle il a abordé plusieurs sujets, dont le jugement positif porté récemment par le rapport du département d’État américain sur le climat d'investissement en Algérie. M. Raouya a souhaité, durant cette rencontre, que ce rapport puisse contribuer à améliorer l’image de marque du pays auprès des investisseurs américains et les sensibiliser aux opportunités considérables offertes par l’économie algérienne et l’attractivité du marché national. Le ministre a souligné également que les perspectives économiques de l’Algérie sont envisagées avec sérénité, en expliquant que le programme d’actions du nouveau gouvernement; qui vient d’être adopté par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de nation, ouvre la voie désormais à la mise en œuvre de ce programme.